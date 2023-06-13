Целое подразделение россиян сдалось в плен вблизи Старомлиновки Донецкой области 1 13.06.2023, 15:18

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Видеофакт.

Восемь российских оккупантов сдались в плен украинским воинам вблизи Старомлиновки Донецкой области.

Видеозапись с «трофеями» украинских бойцов опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Еще восемь российских военных сдались в плен вблизи Старомлиновки Донецкой области. Они выбрали жизнь и теперь пойдут на обмен. Проскочив поле перед российскими позициями, бойцы атаковали первую линию обороны, а в контактных боях российская пехота не выдерживает и сыпется. Да и правильно – вернутся домой, получат деньги, а здесь – чужая земля для россиян. Здесь всех окупантов, которым не хватило ума сдаться, уничтожат», - пишет Бутусов в комментарии.

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