Под Бахмутом ВСУ отбили у россиян километровую линию окопов 2 25.06.2023, 13:45

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Военные РФ не знали, что у них творится «дома».

Вчера, 24 июня, пока ЧВК «Вагнер» захватывал российские города, 3-я штурмовая бригада ВСУ рвала российскую оборону на южном фланге Бахмута.

Отвоеваны значительные территории, зачищен российский плацдарм на берегу канала Северский Донец - Донбасс.

Деталями поделился экс-командир полка «Азов» майор ВСУ Максим Жорин под позывным «Мосе».

«Вчерашний день у нас был очень насыщенный, и я не о цирке с Пригожиным. Наша 3-я ОШБр провела успешные наступательные действия на Бахмутском направлении. Результат за один день - у врага отвоевана целая километровая линия окопов, общая территория выходит намного больше километра», - рассказал Жорин.

Он уточнил, что за данный участок фронта отвечала российская 57-я бригада, которая отчаянно пыталась удержаться на этом участке. Не получилось.

«Это была операция с очень тяжелыми окопными боями… Некоторые были на расстоянии 1-2 метра и даже впритык. Российские солдаты, в частности 57-я бригада, оказывала серьезное сопротивление. На каждой позиции, откуда мы их выбивали, россияне давали бой. Они, кстати. не знали, что у них творится дома. Наверное, именно поэтому и пытались драться», - сообщил майор ВСУ.

По итогу украинского контрнаступления был полностью уничтожен 3-й батальон 57-й бригады.

«Почти все солдаты или убиты, или в плену, или ранены», - констатировал Жорин.

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