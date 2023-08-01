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«Ник и Майк»: Лукашенко попал в ловушку

  • 1.08.2023, 10:42
  • 6,824
«Ник и Майк»: Лукашенко попал в ловушку

Диктатор получил два «троянских коня».

Итак, «инспекция» синепалого в западных областях все более откровенно напоминает засаду в ожидании встречи, пишет «Ник и Майк».

Это излюбленный прием синепалого, который мог неделю сидеть в Сочи, пока туда не приедет окурок.

Только теперь сидеть - точнее имитировать бурную деятельность с вертолетом - приходится ближе к западной границе.

Тактическое ядерное оружие и «вагнеры» стали не спасением, а ловушкой, из которой нужно искать выход.

Два «троянских коня» в значительной степени ослабили контроль над собственными силовиками с перспективой его полной утраты. А перспектива закрытия границ грозит полностью уничтожить золотую жилу контрабаса. Так что можно несколько дней посидеть в засаде.

Если не выгорит с разговором, то резкая смена настроения не заставит себя ждать. А так называемый ближний круг и инспектируемые по полной отхватят последствия неудачи.

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