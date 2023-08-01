«Живем рядом с пляжем, но купаться в нем не можем» 1.08.2023, 14:39

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Как живется в необычном дачном поселке под Минском, где селятся белорусские миллионеры.

Одно из самых популярных мест для загородного отдыха под Минском — это Раубичи. Здесь и Дубровское водохранилище, и трассы спорткомплекса, и живописные холмы, и ресторан прямо на берегу. Неудивительно, что именно тут селятся белорусские миллионеры. Впрочем, первыми дачниками на берегу Усяжи были ученые. Именно для них около 45 лет назад возвели дачный поселок «Наука-1978». От собратьев с куцыми щитовыми домиками товарищество академиков отличалось стройными кирпичными домами сразу в 3 этажа. Журналисты realt.by побывали в этом СТ, пообщались с местными жителями и посмотрели, почем тут продают дома.

«Каждый этаж стоил 2 тысячи советских рублей»

Добраться до дачного поселка «Наука-1978» просто. Вариантов пути — несколько. До деревни Губичи, к которой примыкает дачное товарищество, можно доехать по второй кольцевой по асфальту, а можно свернуть с логойской трассы на гравийку.

Неискушенный путешественник, попав в «Науку», наверняка, удивится. Вокруг какие-то одинаковые коттеджи: по размеру вроде и не дачи (слишком большие), но и на дома новых белорусов мало похожи (угадывается советский стиль). На самом деле — это именно садовое товарищество. Сдвоенные кирпичные коттеджи на холмах появились еще в начале 80-х годов. Конечно, по сегодняшним меркам прямоугольные дома выглядят простовато, но 40 лет назад эти таунхаусы на побережье точно смотрелись круто.

Всего в товариществе 89 домов (каждый — на две квартиры). То есть, можно посчитать, что рассчитан поселок был примерно на 180 семей. Сегодня некоторые дома перестроены, но строгие очертания изначальных построек угадываются сразу.

Дачи в СТ расположены на склоне и спускаются с него террасами. К домам ведут довольно узкие проезды (местные называют их «горками»), на которых, учитывая угол наклона, разминуться не так уж и просто.

Огромных заборов на дачах нет. Многие «половинки» вообще не отделены от соседей ничем, кроме густой растительности.

На одной из горок мы знакомимся с двумя дачницами-соседками. Надежда Григорьевна и Марина Антоновна — старожилы дачного поселка. Обе живут тут с момента основания. Дома в Губичах получали еще их мужья, работавшие в Академии Наук.

− Все лето тут живем. Тут хорошо, спокойно, природа вокруг. Места тут очень красивые − холмы. Настоящая Швейцария! Вода здесь есть только сезонная, с 1 мая включают и держат до тех пор, пока не начинаются заморозки. Есть те, кто сделал себе скважины. Несколько семей у нас живут и зимой, − рассказывают женщины.

Надежда Григорьевна говорит, что впервые приехала на новую дачу в 1986 году. Как раз тогда, когда рванул Чернобыль.

− Помню, что все говорили, лучше уезжайте за город. И мы с дочерью в начале июня тут и укрылись. Не знаю, насколько тут было безопасно, правда.

Сами земли на холме начали осваивать, согласно названию СТ, в 1978 году. Женщины вспоминают, что одинаковые дома строила подрядная организация. От обычных дач коттеджи отличались не только архитектурой, но и удобствами. Ведь сдавались дачи сразу с туалетом в доме, а это в те годы было роскошью. Канализация в поселке — местная: когда наполняется накопительная емкость, надо вызывать «откачку».

− Участки тут давали разные. У нас по 4−5 соток, ближе к лесу − побольше. Получали дачи только кандидаты наук, доктора, академики, членкоры. Ну, если ты главный инженер какого-то института, то тоже давали тут.

За возведение дома, кстати, надо было платить. На советские деньги, как вспоминают наши собеседницы, каждый этаж, включая цоколь, стоил по 2 тысячи рублей. Внутренние работы дачники делали уже сами.

− На этих дачах выросли наши дети и внуки. Это сейчас тут так много зелени, а раньше отсюда весь берег был виден. Мы прямо с участков наблюдали, как наши дети купаются. Бывало, станешь на горку и высматриваешь своих по цвету трусишек (смеются). Конечно, самих академиков тут уже осталось очень мало. Вот и наши мужья уже умерли.

Говоря про сегодняшнюю жизнь на дачах, женщины сразу же вспоминают про пляж. Оказывается, этим летом с любимым местом отдыха случилась беда — дачникам запретили купаться в водоеме.

− Говорят, что наш пляж не оборудован, нету спасателей. Приезжают соответствующие службы, составляют протоколы, советуют нам ехать в другие места. Разве это нормально? У нас рядом есть свой песчаный пляж, а мы даже ноги в нем помочить не можем? 40 лет мы тут плавали и купались, а теперь нельзя.

Действительно, свой пляж долгие годы был украшением поселка. Местные жители привозили и подсыпали песок, делали лестницы. Несколько раз из-за изменений уровня воды приходилось и переносить пляж на новое место.

− Раньше была проблема в приезжающих гостях. Порой они оставляли после себя мусор, бутылки. Мы тогда, как правило, по выходным и не ходили купаться. А вот с понедельника по пятницу было раздолье: загорай хоть с утра до вечера. Конечно, хотелось бы чтобы наша зона отдыха продолжила существование. Ну сами посудите, как это — жить в 100 метрах у воды и не купаться?!

Спрашиваем у женщин, не мешают ли им соседи, ведь все дома в поселке — сдвоенные.

− Нет, у нас же − разные входы. Да, и с психологической точки зрения — учитесь жить дружно. Люди приезжают отдыхать, общаются, для детей — вообще здорово, компания тут собирается от 2 до 16 лет.

Что касается инфраструктуры, то за ней нужно идти в Околицу или в сами Раубичи. В сам дачный поселок приезжает только автолавка. Местные жители говорят, что товары в ней — разнообразные.

− Ой, для нас это целое событие. Машина дает гудок, и на него приходят все дачники. Мы говорим что это наше «место встречи изменить нельзя». Все «горки» собираются там. Ну, а кто на велосипеде, то можно съездить в магазин в соседней деревне.

Общественный транспорт до дач также не ходит. Маршрутки и автобусы есть на «бетонке», или в Околице.

Взносы в поселке − ежеквартальные, составляют около 65 рублей. Газа в «Науке» нет. Говорят, что идеи его провести были, но посчитали, что это выйдет очень дорого.

Сколько тут стоят дачи?

Сейчас в СТ «Наука-1978» продаются две дачи.

Самый экономичный вариант — кирпичный дом площадью 72 «квадрата». На продажу выставлена половина таунхауса с участком в 5,7. На первом этаже дачи расположена кухня, гостиная и веранда, на втором — две спальных комнаты, в том числе и с балконом. В доме — классический добротный интерьер прошлых лет: вагонка, ковры, деревянная мебель.

На даче есть туалет и сезонная вода, отопление — печное. Под домом можно найти подвал и гараж. К дому примыкает участок с зеленым газоном.

Стоимость дачи — 59 тысяч долларов.

Про вторую «академическую» дачу мы недавно рассказывали. Этот трехэтажный дом площадью 90 квадратных метров. На цокольном уровне располагается гараж и подсобные помещения. На первом жилом − веранда, кухня и комната. Кстати, там сохранилась почти нетронутая атмосфера дачи интеллектуальной элиты БССР. На третьем уровне — две комнаты и лоджия.

На этой даче центральный водопровод (с горячей водой), канализация, но вот отопление — печное. К даче прилагается участок в 5 соток с беседкой. До водохранилища − минут пять пешком.

Стоимость дачи − 100 тысяч долларов.

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