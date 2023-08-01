Психиатр поставил диагноз Лукашенко 8 1.08.2023, 15:15

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Мозаичная психопатия — устаревший термин.

Психиатр Павел Перепелкин в эфире «Обычного утра» предположил, какой диагноз имеет Лукашенко. Врач отметил, что не нужно быть специалистом, чтобы понять, что с диктатором явно что-то не в порядке:

— Типичное расстройство личности. Преимущественно — параноидное. Есть история, что у него мозаичная психопатия. Это устаревший термин.

Скорее всего, его использовали, когда Лукашенко комиссовали. Сейчас этот термин не используется. Его современный эквивалент — смешанное расстройство личности.

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