Психиатр поставил диагноз Лукашенко

Психиатр поставил диагноз Лукашенко8
- 1.08.2023, 15:15
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Мозаичная психопатия — устаревший термин.
Психиатр Павел Перепелкин в эфире «Обычного утра» предположил, какой диагноз имеет Лукашенко. Врач отметил, что не нужно быть специалистом, чтобы понять, что с диктатором явно что-то не в порядке:
— Типичное расстройство личности. Преимущественно — параноидное. Есть история, что у него мозаичная психопатия. Это устаревший термин.
Скорее всего, его использовали, когда Лукашенко комиссовали. Сейчас этот термин не используется. Его современный эквивалент — смешанное расстройство личности.