С кухней для Барби: в Минск Мире продается квартира необычной формы 1 1.08.2023, 17:06

2,356

Такие варианты встречаются не так и часто.

Realt нашел в Минск Мире достаточно необычную квартиру. Во-первых, она нестандартной формы — в виде трапеции. А во-вторых, здесь есть дополнительный санузел, вход в который находится прямо в спальне. Ну и кухню нежно-розового цвета тоже увидишь не так и часто. Показываем этот вариант в деталях.

Квартира находится в Минск Мире в доме «Диадема» по адресу Аэродромная, 32. Его построили в 2017 году. В нем 18 этажей. Во дворе есть ясли-сад. Прямо у дома остановка, до метро «Ковальская Слобода» — 10 минут пешком.

Общая площадь квартиры — 72 «квадрата», жилая — 53. Вот так выглядит план квартиры.

Кухня в квартире совмещена с гостиной, просторное помещение занимает около 30 квадратных метров. Кухонные фасады выполнены из крашеного МДФ, системы хранения — Blum. Есть индукционная варочная поверхность, бесшумная посудомоечная машина, духовой шкаф, микроволновая печь Bosch и холодильник Electrolux. Обеденная группа — раскладной стол со стульями.

В зоне гостиной стоит раскладной диван и телевизор. На полу лежит испанский керамогранит. Потолки выровнены и окрашены. На стенах краска и декоративная роспись.

В детской комнате стоит кровать, вписанная в большой шкаф. Есть рабочее место. На полу лежит немецкий ламинат. Кстати, обратите внимание, что комната имеет нестандартную трапециевидную форму.

В спальне стоит большая двуспальная кровать, есть встроенный шкаф. Отсюда можно выйти на застекленную лоджию. Также в спальне за дверью есть дополнительный санузел со стиральной машиной.

Второй санузел в квартире − совмещенный. В нем установлена ванна. Сантехника импортная, смесители Himark. Есть проточный бойлер.

Стоимость — 134 900 долларов (1 863 доллара за «квадрат»).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».