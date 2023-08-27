«Путин согласовал»: кто руководил операцией по ликвидации Пригожина 2 27.08.2023, 13:43

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Российский эксперт назвал фамилии.

Для уничтожения Евгения Пригожина российские спецслужбы разработали специальную операцию. Ее согласовал Владимир Путин, но не вмешивался в сам процесс. Об этом «24 каналу» заявил российский правозащитник Марк Фейгин.

Фейгин предположил, что уполномоченным от ГРУ мог быть Андрей Аверьянов, устроивший отравление семьи Скрипалей. Однако не обошлось без ФСБ.

«Обязательно к этому имел непосредственное отношение генерал Дорофеев, возглавляющий ФСБ в Москве и области. Без оперативного сопровождения ФСБ это было бы невозможно осуществить», – отметил Фейгин.

Алексей Дорофеев – начальник управления ФСБ в Москве и Московской области. Фигурант одного из самых крупных в истории ФСБ коррупционных скандалов (июнь 2019 года). Причастен к военным преступлениям против Украины.

По мнению правозащитника, операцией руководили секретарь совета нацбезопасности Николай Патрушев и руководитель ФСБ Александр Бортников.

«Путин, возможно, согласовал, но не вникал в эту операцию. Это его не интересует вообще», – подчеркнул Фейгин.

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