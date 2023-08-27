В Бердянске вспыхнул мощный пожар на заводе, куда россияне свозили военную технику по ночам 27.08.2023, 14:58

ВСУ научили оккупантов «народной примете».

27 августа в оккупированном россиянами Бердянске произошел пожар на одном из предприятий. Огонь поднялся на территории захваченного оккупантами завода, куда они свозили военную технику.

Информацию о пожаре на предприятии подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что звуков взрывов местные жители не слышали, однако накануне видели, как россияне завозили в захваченные цеха завода свою военную технику.

«Народная примета: если на оккупированной земле валит черный дым – вероятно пылает что-то вражеское. На этот раз обильно горит в оккупированном Бердянске. По предварительной информации – на территории одного из предприятий», – отметил Федоров.

Как сообщили в местных пабликах, в оккупированном Бердянске горят склады производственного предприятия «Дормаш». На предприятии русские военные держали свое оборудование и военную технику.

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