В понедельник жители Земли смогут наблюдать яркое суперлуние 1 27.08.2023, 22:09

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Луна и Земле на орбите максимально сблизятся.

В августе произойдет голубое суперлуние, которое смогут наблюдать жители Земли. Следующее такое явление состоится лишь в 2032 году.

Как сообщило издание Science Alert (перевод - nv.ua), для появления голубого суперлуния должны сойтись несколько факторов. Но для начала нужно разобраться в терминологии. Голубой луной обозначают третье полнолуние в астрономическом сезоне, где их в целом четыре. А с недавних пор так именуют и второе полнолуние, которое попадает на один календарный месяц.

Что касается суперлуния, то под этим термином скрывается максимальное сближение Луны и Земли на орбите, совпадающее с новой или полной фазой. На 2023 год пришлось четыре таких явления, и два из них произойдут в августе. Первое состоялось уже 1 августа.

А следующее суперлуние пройдет 28 августа, и оно будет голубым. Это значит, что на указанный день пришлось сразу два явления — голубая луна и суперлуние. Согласно расчетам, голубое суперлуние будет ярче предшественника на 0,1%. Оно будет, по словам итальянского астронома Джанлуки Маси «самым близким, самым большим и самым ярким полным суперлунием 2023 года».

Однако не следует ожидать увидеть Луну голубого цвета. До сих пор непонятно, откуда взялся цвет для описания события. Предположительно, столетия назад термин использовался, как характеристика невозможного события. Хотя в 1800-х годах после извержения одного из вулканов небо действительно приобрело странный цвет, а Луна получила голубоватый оттенок.

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