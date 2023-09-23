Ученые: Экзотические фрукты улучшают пищеварение 23.09.2023, 20:32

И помогают бороться с лишним весом.

Группа ученых из Федерального университета Параибы в Бразилии обнаружила, что экзотические фрукты положительно влияют на кишечную микрофлору человека и эффективны для снижения веса. Выяснилось, что маракуйя, гуава, асаи и бурити богаты пищевыми волокнами и содержат много жирных кислот. Об этом сообщает NewsMedical().

Короткоцепочечные жирные кислоты, которые есть в экзотических фруктах, стимулируют обновление клеток слизистой оболочки толстого кишечника, положительно влияют на его микробиом, а также регулируют кислотно-щелочной баланс. Кроме того, такие фрукты содержат в себе большое количество пищевых волокон — неперевариваемых ферментов, также называемых клетчаткой. Из-за того, что клетчатка замедляет скорость переваривания пищи, а нерастворимые волокна физически заполняют пространство в желудке и кишечнике, человек чувствует себя более сытым и может легче контролировать свой вес.

Также исследователи отметили, что в экзотических фруктах есть много антиоксидантов — соединений, которые снижают скорость процесса окисления в организме человека, тем самым замедляя старение.

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