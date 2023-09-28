Рухнула система бронирования авиабилетов, на которую недавно перешла «Белавиа» 1 28.09.2023, 12:10

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Фото: Charter97.org

Что произошло?

Российская система бронирования авиабилетов «Леонардо», которую разрабатывали более 10 лет и на которую перевозчики перешли после начала войны с Украиной, пережила масштабный сбой, сообщает The Moscow Times.

В четверг, 18 сентября, крупнейшая российская авиакомпани «Аэрофлот» сообщила о «затруднениях», которые испытывают пассажиры при регистрации на рейсы в аэропортах. Причина — «глобальный сбой» в «Леонардо», заявила компания, добавив, что меры по восстановлению системы предпринимаются разработчиком — госкорпорацией «Ростех».

Аналогичные сообщения о проблемах с «Леонардо» опубликовали дочка «Аэрофлота» лоукостер «Победа» и авиакомпания «Россия». «Регистрация в аэропортах происходит в ручном режиме», — предупредили в «Победе», попросив пассажиров «заранее» приезжать на рейсы».

«Ростех», который разрабатывал «Леонардо» совместно АО «Сирена-Трэвел», объяснил происходящее «массировнной DDos-атакой». В пресс-службе госкорпорации уточнили, что систему атакуют «из-за рубежа», и в настоящий момент идет работа по отражению атаки.

До введения санкций за войну в Украину большинство авиакомпаний РФ пользовались услугами иностранных провайдеров систем бронирования. У «Аэрофлота» и «Победы» это были американские Sabre и Navitaire, напоминает «Интерфакс».

Массовый переход состоялся в ноябре прошлого года, когда, по данным Минтранса, к «Леонардо» подключили все российские авиакомпании.

Тогда же система пережила первый крупный сбой: пассажиры начали исчезать из списков регистрации «Аэрофлота, «Леонардо» разделяла их по разным рейсам, самостоятельно меняла дату вылета, запрещала онлайн-регистрацию и выбор места, а также признавала документы недействительными.

Ранее, в июле 2022 года, проблемы с «Леонардо» возникли у «Победы», которая в первые же месяцы войны была отключена от иностранных систем. У пассажиров пропадали билеты на рейсы, исчезала возможность выбирать тарифы и услуги.

В сентябре на российскую систему бронирования «Леонардо» перешла авиакомпания «Белавиа». Белорусский перевозчик пока не сообщал о проблемах.

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