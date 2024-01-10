закрыть
10 января 2024, среда, 19:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Индия решила закупать саудовскую нефть вместо российской

  • 10.01.2024, 18:45
  • 2,678
Индия решила закупать саудовскую нефть вместо российской

За российскую сложно платить.

Крупнейшие индийские НПЗ решили закупить дополнительные партии нефти в Саудовской Аравии после того, как столкнулись с проблемами в оплате баррелей из России.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, два крупнейших государственных индийских НПЗ — Indian Oil Corp и Bharat Petroleum Corp — планируют приобрести 2 млн баррелей у саудовской госкорпорации Saudi Aramco с поставкой в феврале. Indian Oil обратилась к Эр-Рияду, а также рассчитывает на дополнительные поставки нефти из Западной Африки вместо российского сорта Sokol, рассказал один из источников Reuters.

Индийские НПЗ не смогли получить как минимум 6 млн баррелей Sokol в ноябре и декабре: танкеры с нефтью, которая добывается на Камчатке, неделями стояли на рейде у берегов Южной Азии, ожидая разгрузки, а затем уплыли к новым покупателям.

По словам источника Reuters, возникли сложности с оплатой нефти. Дочерняя компания «Роснефти» не смогла открыть счет в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы индийские клиенты расплатились в дирхамах. В результате поставки российских баррелей в Индию обвалились на треть, до минимума за 11 месяцев: в декабре они составили лишь 1,5 млн баррелей в сутки, хотя в мае достигали 2,15 млн.

Министр нефти Индии Хардеп Сингх заявил, что проблема с российской нефтью не в платежах, а в ценах: скидки на Sokol резко уменьшились, и НПЗ предпочитают других поставщиков. Объемы закупок в России — это «просто функция от цены, по которой готовы закупать наши заводы», говорил Сингх в начале января. Саудовская нефть отвечает индийским запросам: в январе королевство объявило о скидках для клиентов во всем мире, а для стран Азии уменьшило цену на $2 за баррель по своему основному сорту Arab Light.

Источники Reuters настаивают, что оплата российской нефти остается препятствием для индийских НПЗ, вопреки заявлениям властей. Российские нефтяники еще в прошлом году предлагали перейти на расчеты в китайских юанях, но это не устроило индийскую сторону. Оплата в рупиях оказалась неприемлемой для России: ответного потока товаров, на которые можно было потратить индийскую валюту, Индия в РФ не поставляет, и в результате рупии копятся в индийских банках. Источники Reuters оценивали зависшую сумму в $40 млрд, хотя власти и ЦБ РФ заверяли, что объем несопоставимо меньше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»