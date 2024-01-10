Индия решила закупать саудовскую нефть вместо российской 10.01.2024, 18:45

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За российскую сложно платить.

Крупнейшие индийские НПЗ решили закупить дополнительные партии нефти в Саудовской Аравии после того, как столкнулись с проблемами в оплате баррелей из России.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, два крупнейших государственных индийских НПЗ — Indian Oil Corp и Bharat Petroleum Corp — планируют приобрести 2 млн баррелей у саудовской госкорпорации Saudi Aramco с поставкой в феврале. Indian Oil обратилась к Эр-Рияду, а также рассчитывает на дополнительные поставки нефти из Западной Африки вместо российского сорта Sokol, рассказал один из источников Reuters.

Индийские НПЗ не смогли получить как минимум 6 млн баррелей Sokol в ноябре и декабре: танкеры с нефтью, которая добывается на Камчатке, неделями стояли на рейде у берегов Южной Азии, ожидая разгрузки, а затем уплыли к новым покупателям.

По словам источника Reuters, возникли сложности с оплатой нефти. Дочерняя компания «Роснефти» не смогла открыть счет в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы индийские клиенты расплатились в дирхамах. В результате поставки российских баррелей в Индию обвалились на треть, до минимума за 11 месяцев: в декабре они составили лишь 1,5 млн баррелей в сутки, хотя в мае достигали 2,15 млн.

Министр нефти Индии Хардеп Сингх заявил, что проблема с российской нефтью не в платежах, а в ценах: скидки на Sokol резко уменьшились, и НПЗ предпочитают других поставщиков. Объемы закупок в России — это «просто функция от цены, по которой готовы закупать наши заводы», говорил Сингх в начале января. Саудовская нефть отвечает индийским запросам: в январе королевство объявило о скидках для клиентов во всем мире, а для стран Азии уменьшило цену на $2 за баррель по своему основному сорту Arab Light.

Источники Reuters настаивают, что оплата российской нефти остается препятствием для индийских НПЗ, вопреки заявлениям властей. Российские нефтяники еще в прошлом году предлагали перейти на расчеты в китайских юанях, но это не устроило индийскую сторону. Оплата в рупиях оказалась неприемлемой для России: ответного потока товаров, на которые можно было потратить индийскую валюту, Индия в РФ не поставляет, и в результате рупии копятся в индийских банках. Источники Reuters оценивали зависшую сумму в $40 млрд, хотя власти и ЦБ РФ заверяли, что объем несопоставимо меньше.

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