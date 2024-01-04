В Крыму ВСУ поразили командный пункт РФ 4.01.2024, 19:23

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Безупречная работа.

Во временно оккупированном Крыму вечером 4 января раздавались взрывы. Как и всегда, россияне отчитались о якобы успешной работе своей противовоздушной обороны. Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что боевая работа украинских пилотов и всех, кто планировал операцию, была безупречной.

«2 января Министерство лжи РФ отчиталось о поражении российскими ракетами «бункера с заместителем Главнокомандующего Валерия Залужного и еще девятью генералами ВСУ». Привет оккупантам в Крыму! Жду от вражеской пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории и еще раз спасибо пилотам Воздушных Сил и всем, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу!», – написал он.

На видео, добавленном командующим, местный житель показывает столб дыма с земли и говорит, что рядом пролетела ракета, а российское ПВО не отработало по ней.

Оператор говорит, что одну цель сбили сверху (видно облако дыма в небе). Однако, отмечает мужчина, «что-то все-таки попало».

Также Олещук добавил скриншот из местного проукраинского Telegram-канала Крымский ветер: на нем со ссылкой на источник утверждают, что прилет был по воинской части ПВО рядом с селом Уютное под Евпаторией.

«Сейчас туда вереницей едут машины скорой помощи», – пишет ресурс.

Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ сообщило, что около 15:00 украинские защитники поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя.

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