«Беларуская выведка»: Лукашенко резко поплохело 5.01.2024, 9:00

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Диктатор буквально сошел с ума от последствий отравления в Москве.

Телеграм-канал «Беларуская выведка» со ссылкой на свои источники сообщил, что Лукашенко теперь панически боится визитов к Путину.

Каждый раз при встрече с Путиным его накрывает липкий страх за свою жизнь. Его окружение старается не беспокоить диктатора в преддверии визитов и неделю после.

По полученной информации, истинная причина кроется в событиях, произошедших в мае во время визита в Москву для празднования Дня Победы, где Лукашенко резко поплохело.

Дошло до того, что ему пришлось покинуть часть церемонии и даже обратиться в «кремлевскую санчасть». Известно, что накануне он переболел смесью ковида и гриппа. Ему был поставлен диагноз: инфекционно-аллергический миокардит.

Позже по прилету служба безопасности Лукашенко совместно с его санчастью детально изучали причинно-следственную связь резко ухудшившего самочувствия. Были взяты биоматериалы и направлены за пределы Беларуси для изучения, так как появилась версия отравления. В это же время Виктор Лукашенко резко рванул в ОАЭ.

Спустя некоторое время служба безопасности и Абельская пришли к однозначному выводу: на фоне перенесенной инфекции был установлен факт отравления.

Произошло резкое токсическое воздействие на миокард неким веществом, что и вызвало воспаление сердечной мышцы и части аорты.

Однозначно, при увеличении дозы токсина сердце бы не выдержало. Были сделаны выводы, что отравление было получено во время визита в Москву и было умело замаскированно под последствия перенесенной инфекции. По команде Лукашенко тему внутри окружения замяло и засекретило. Доза вещества была умело подобрана так, чтобы «шугануть клиента».

Служба безопасности приняла ряд превентивных контрмер и регламентов в отношении будущих зарубежных визитов. Лукашенко буквально сошел с ума от наступивших последствий. Он считает, что его жизнь впервые подверглась реальной опасности и здоровье было серьезно подорвано. Каждый последующий вызов в Москву теперь вызывает стресс в его окружении и среди сотрудников . Все понимают, что Путин послал ему легкий намек на возможные последствия.

Истинная причина «путинского месседжа» нам не известна. Источники сообщают, что Лукашенко влился в роль «болезного» и регулярно жалуется Путину на плохое самочувствие. Дошло до того, что он по возможности избегает личного общения и панически боится самого Путина, старается избегать опасных для него церемоний. Так, например, во время последнего визита в Питер он отказался от экскурсии, сославшись на плохое самочувствие. Появившаяся у него фобия гонит его подальше от потенциальных угроз нахождения в гостях у «старшего брата».

Выглядит так, что Путин показал Лукашенко, что тот живет только потому, что пока ему позволено жить… Этот факт объясняет показательную и безвольную сговорчивость Лукашенко, готового выполнить любую прихоть своего кремлевского хозяина.

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