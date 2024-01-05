«Такого позора в российских ВДВ еще не было!» 10 5.01.2024, 12:30

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Z-пропагандисты пришли в бешенство из-за решения генерала Теплинского.

Воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ понесли в Украине такие большие потери, что вынуждены пополнять личный состав за счет зеков.

Это сильно не понравилось профессиональным военным РФ. Болезненно на случившееся отреагировал Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», который связан с офицерами оккупационной группировки ВС РФ «Днепр», передает Диалог.UA.

Каналу не понравилось, что зекам, набранным в 345-й десантно-штурмовой полк ВС РФ выдали тельняшки - символ ВДВ.

«Первая тельняшка дается как награда, одевается она лишь только после первого совершенного прыжка с борта. Тельник является СИМВОЛОМ того, что человек принят в десантное братство. А сейчас символ ВДВ выдали ворам, убийцам, насильникам. Такого позора в ВДВ никогда не было! Нарушены все наши славные традиции! Совершен плевок в лицо всем ветеранам-десантникам», - написал российский Z-канал.

Он потребовал изъятия тельняшек у зеков и отправки в отставку командующего ВДВ генерала Михаила Теплинского, который допустил подобный скандал.

Отметим, что ВДВ РФ орудует в основном на Херсонском направлении. В последние месяцы на данном участке фронта у российской армии началась «черная полоса» в связи с появлением плацдарма ВСУ у Крынок.

При попытке выбить оттуда украинцев российские ВДВшники несут колоссальные потери.

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