Поражен не только командный пункт РФ: новые подробности успешной атаки ВСУ на Севастополь 5.01.2024, 12:55

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Стало известно, что еще уничтожено в результате удара.

В результате атаки Вооруженных сил Украины на военные объекты россиян во временно оккупированном Севастополе 4 января был поражен не только командный пункт, но и нанесены серьезные повреждения системе защиты захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк.

«Не только один командный пункт поражен, действительно мощная боевая работа состоялась за минувшие сутки, в том числе и нанесено серьезное повреждение системы защиты на крымском полуострове», - рассказала Гуменюк.

По ее словам, это уже не первое повреждение, заставляющее оккупантов серьезно переформатировать систему своей защиты.

«Сейчас у них снова наблюдается та же истерия с перемещением, пытаются маневрировать и размещать как сами системы защиты, так и объекты, которые они защищают в других местах», - отметила спикер.

Также Гуменюк рассказала, что недавно российские военные передислоцировали пусковые площадки для «Шахедов». Если раньше использовали преимущественно мыс Чауда, то несколько мощных предварительных атак ВСУ фиксировали пуски из-под Балаклавы.

«Именно в том направлении и работали Силы обороны, чтобы не чувствовал себя враг так безопасно на этих территориях и помнил всегда, что Крым - это Украина и мы за нее боремся», - подчеркнула она.

Спикер также считает, что взрывы вблизи Крымского моста - это больше дымовой занавес, «попытка защитить этот лишний конфигуративный объект».

«Но все же, самая обеспокоенность и опасения за его судьбу небезосновательны - наша боевая работа продолжается, объектов там еще много над которыми нам стоит поработать. И по каждому мощному результату, если он будет достоин объявления, мы будем обязательно извещать», - отметила Гуменюк.

Атака на Севастополь

Вчера около 15.40 в Севастополе объявили воздушную тревогу. Также перед этим российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту. Почти час россияне жаловались на массированный ракетный обстрел, а на территории Севастополя и Евпатории раздавались взрывы.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.

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