«Лукашенко понимает, что ему конец» 14 5.01.2024, 13:48

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Белорусы считают, что в 2024-ом произойдут глобальные события.

Белорусские Telegram-каналы сообщают, что Лукашенко сейчас панически боится визитов к Путину. По их информации, истинная причина кроется в событиях, произошедших 9 мая во время визита в Москву, где Лукашенко резко поплохело. Позже якобы был установлен факт отравление.

Читатели сайта Charter97.org остро отреагировали на возможное отравление белорусского диктатора Путиным:

«Загнанных лошадей пристреливают».

«От слов «резко поплохело», «сошел с ума», «отравили», «панически боится», становится радостно!»

«Долго не протянет. Скорее всего, в этом году это и произойдет. В 2024-ом произойдут глобальные события».

«Своих дружков Путин понемногу подтравливает. Ему их приятнее видеть такими, чтобы на их фоне смотреться менее дохлым. Таракан это понял и панически боится».

«Притворяется паскуда».

«Судя по всему, этот кремлевский гадюшник так и вымрет — весь от отравлений друг друга, что всем очень на руку».

«Синепалый понимает, что ему край»..

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