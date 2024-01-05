закрыть
5 января 2024, пятница, 15:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Спецназ ГУР провел боевую операцию в Белгородской области РФ

  • 5.01.2024, 14:34
  • 1,888
Спецназ ГУР провел боевую операцию в Белгородской области РФ

Заминировали дорогу и атаковали взводный опорный пункт врага.

Спецназ Главного управления разведки Министерства обороны Украины провел спецоперацию в Грайворонском районе Белгородской области РФ.

Украинские разведчики заминировали единственную дорогу, по которой передвигались оккупанты, а также атаковали взводный опорный пункт, нанеся потери противнику.

Об этом 5 января сообщила пресс-служба ГУР.

Также были опубликованы кадры проведения рейда. «Рейд в логово оккупантов – разведчики нанесли врагу очередные потери», – говорится в сообщении.

В ГУР рассказали, что провели комплекс специальных действий в ответ на учащение вражеских диверсий и ради защиты гражданских украинцев на приграничной территории, страдающих от атак агрессора.

Согласно полученным разведданным, на позициях в Грайворонском районе Белгородской области командование ВС РФ запланировало проверку из-за недовольства и жалоб личного состава на плохие условия службы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі Івонка Сурвіла
Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип