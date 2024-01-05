Спецназ ГУР провел боевую операцию в Белгородской области РФ
- 5.01.2024, 14:34
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Заминировали дорогу и атаковали взводный опорный пункт врага.
Спецназ Главного управления разведки Министерства обороны Украины провел спецоперацию в Грайворонском районе Белгородской области РФ.
Украинские разведчики заминировали единственную дорогу, по которой передвигались оккупанты, а также атаковали взводный опорный пункт, нанеся потери противнику.
Об этом 5 января сообщила пресс-служба ГУР.
Также были опубликованы кадры проведения рейда. «Рейд в логово оккупантов – разведчики нанесли врагу очередные потери», – говорится в сообщении.
В ГУР рассказали, что провели комплекс специальных действий в ответ на учащение вражеских диверсий и ради защиты гражданских украинцев на приграничной территории, страдающих от атак агрессора.
Согласно полученным разведданным, на позициях в Грайворонском районе Белгородской области командование ВС РФ запланировало проверку из-за недовольства и жалоб личного состава на плохие условия службы.