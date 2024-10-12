«Боится за свою жизнь»: СМИ рассказали о тайном послании Лукашенко через олигарха Гуцериева

«Боится за свою жизнь»: СМИ рассказали о тайном послании Лукашенко через олигарха Гуцериева11
- 12.10.2024, 13:25
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Белорусский диктатор хотел предать Путина?
В первой половине 2022 года в Праге состоялись две очень важные встречи, пишет чешское издание Seznam Zprávy.
Российский олигарх Михаил Гуцериев и его племянник на конспиративной квартире встретились с сотрудником ФБР.
Встречу, на которой присутствовал чешский контрразведчик из BIS, выдававший себя за агента ЦРУ, назначил Гуцериев, один из 30 самых богатых россиян. У него и его племянника, банкира Михаила Шишханова, было предложение для американцев от диктатора Лукашенко.
Гуцериев сказал ему, что «приехал по просьбе Лукашенко, который беспокоится за свою жизнь и своих детей».
«Он хотел договориться с США о том, что Беларусь не будет вступать в войну и не будет вторгаться в Украину», — рассказывает подробности встречи один из участников.
На встрече прозвучало предложение, что Лукашенко хочет получить помощь от американцев, а в качестве гарантии он должен был предложить, например, долю в стратегических шахтах Беларуси.
«Он предложил, чтобы Гуцериев передал США калийные рудники, которые у него есть на юге Беларуси. У Беларуси тоже есть свои шахты, и они готовы передать их США или третьей стороне, которую укажут американцы», — утверждает бывший сотрудник полиции Гургенидзе.
Встреча в Праге закончилась тем, что ЦРУ пообещало обсудить предложение, а дальше — видно будет. Но в течение нескольких месяцев ничего не происходило.