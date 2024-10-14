Хруща сняли! 1 Аркадий Дубнов

14.10.2024, 14:23

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Аркадий Дубнов

История переворотов в России все еще пишется.

Последний верхушечный переворот в Москве был совершен ровно 60 лет назад, 14 октября 1964 года. В этот день пленум ЦК КПСС отправил в отставку Первого секретаря ЦК Н. С. Хрущева.

Сопротивления он не оказал и в статусе персонального пенсионера союзного значения остаток своих дней, еще 7 лет жизни, он провел под Москвой на государственной даче Петрово-Дальнее. Спустя некоторое время советские власти снесли эту дачу, чтобы не мозолила глаза…

Тем не менее, свержение «дорогого Никиты Сергеевича», которому всего лишь за полгода до того советские люди писали здравицы, а его соратники лобызали в уста, поздравляя с 70-летием, стало первым прецедентом, когда советские лидеры сходили с пьедестала власти живыми…

Страна узнала о перевороте лишь два дня спустя, когда стало ясно, что потрясений удалось избежать и в газетах появились сообщения «От ЦК КПСС…». Помню этот день отчетливо, я учился в 9 классе, и первое, что услышал от мамы, вернувшись из школы, было не привычное, — «садись за стол», а «Хруща сняли!». Это было потрясением…

К власти в Кремле, как тогда иногда говорили, пришло «коллективное руководство» во главе с Брежневым, Косыгиным и Подгорным (кто из нынешних помнит сегодня эти фамилии кремлевских старцев…) и только через несколько лет стало ясно, что последняя хрущевская оттепель окончательно канула в Лету…

В январе 1968-го, с приходом к власти в Праге Александра Дубчека ее сменила «оттепель» в Чехословакии. А в августе того же года, с вводом в «братскую страну» советских войск «для защиты завоеваний социализма», и с ней было покончено.

Что касается верхушечных переворотов в Москве — удачных или не очень, — то история все еще пишется…

Аркадий Дубнов, Telegram

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