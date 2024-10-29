закрыть
29 октября 2024, вторник, 16:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЦИК Грузии заявил о пересчете голосов

1
  • 29.10.2024, 15:51
  • 2,236
ЦИК Грузии заявил о пересчете голосов
Фото: AFP

На 14% избирательных участках.

Центральная избирательная комиссия Грузии сообщила, что 29 октября пересчитает бюллетени на 14% избирательных участках после того, как независимые наблюдатели выразили обеспокоенность относительно проведения выборов в парламент, которые состоялись в субботу, пишет Reuters.

Согласно официальным результатам, правящая пророссийская партия «Грузинская мечта» получила почти 54% голосов, однако поппозиционные партии и президент Грузии Саломе Зурабишвили заявили, что результаты были сфальсифицированы. В результате чего тысячи людей собрались 28 октября на центральной улице Тбилиси.

В издании отметили, что полного расследования сообщений о подкупе, запугивании избирателей и вбросе бюллетеней требуют ЕС, НАТО и США.

Известно, что избирательная комиссия, которая ранее признала выборы свободными и честными, сообщила, что проведет пересчет голосов на 5 случайно выбранных избирательных участках в каждом из 84 избирательных округов Грузии. В то же время в комиссии не уточнили, когда станет известно о результатах пересчета голосов.

«Для обеспечения прозрачности все уполномоченные представители приглашаются для наблюдения за процессом пересчета голосов», - отметили в заявлении.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников