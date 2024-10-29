ЦИК Грузии заявил о пересчете голосов

ЦИК Грузии заявил о пересчете голосов1
- 29.10.2024, 15:51
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На 14% избирательных участках.
Центральная избирательная комиссия Грузии сообщила, что 29 октября пересчитает бюллетени на 14% избирательных участках после того, как независимые наблюдатели выразили обеспокоенность относительно проведения выборов в парламент, которые состоялись в субботу, пишет Reuters.
Согласно официальным результатам, правящая пророссийская партия «Грузинская мечта» получила почти 54% голосов, однако поппозиционные партии и президент Грузии Саломе Зурабишвили заявили, что результаты были сфальсифицированы. В результате чего тысячи людей собрались 28 октября на центральной улице Тбилиси.
В издании отметили, что полного расследования сообщений о подкупе, запугивании избирателей и вбросе бюллетеней требуют ЕС, НАТО и США.
Известно, что избирательная комиссия, которая ранее признала выборы свободными и честными, сообщила, что проведет пересчет голосов на 5 случайно выбранных избирательных участках в каждом из 84 избирательных округов Грузии. В то же время в комиссии не уточнили, когда станет известно о результатах пересчета голосов.
«Для обеспечения прозрачности все уполномоченные представители приглашаются для наблюдения за процессом пересчета голосов», - отметили в заявлении.