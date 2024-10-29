«Белорусов втягивают в нелепую игру» 1 29.10.2024, 15:53

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Осторожнее с пропагандой.

В редакцию сайта Charter97.org написала уроженка Минска Елена, которая сейчас живет во Вроцлаве:

- Звоню подруге Ларисе узнать, как там на родине «жыццё-быццё». А она мне и начинает жаловаться, что все больше чувствуется пропаганда в школе, что ходят к ним то милиционеры, то батюшки с речами.

Сама она православная, но разговоры этих батюшек в школе ей не нравятся. Как не по нраву и разговоры с милиционерами, примеривание бронежилетов, держание дубинок и фотографирование в школе с этими вещами. Лариса возмущается, говорит, что хотелось бы этого избежать.

Что достали, надоело, тошно до рвоты от этого «патриотического воспитания». Я слушаю и поддакиваю. А потом потихоньку перевожу тему на детей, расспрашиваю, как они растут, чем интересуются.

И тут слышу снова нарекания, что ничего не хотят делать, и подает пример, что отказываются сделать поздравительные открытки на День папы. Приходится заставлять.

Я переспрашиваю, а что это за День папы? А она мне в ответ: Как, разве ты не знаешь, что Лукашенко создал новый «праздник»! «Лариса, — говорю я ей, - ты же на акции, протесты ходила, ты же не хотела видеть этого усато-лысого папу Коли, так для чего ты сейчас втягиваешься в эту нелепую игру?».

А подруга объясняет: «Так идея же вообще неплохая. Ну есть же День матери! То почему бы не придумать и День папы?»

Удивительно, как легко даже образованные люди ведутся на эту пропаганду…

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