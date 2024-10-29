Стал известен новый главный тренер «Манчестер Юнайтед»
- 29.10.2024, 19:01
Клуб возглавит португальский специалист.
Португалец Рубен Аморим, который сейчас возглавляет «Спортинг», станет новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Record со ссылкой на португальский клуб, МЮ согласился выплатить «Спортингу» €10 млн в качестве отступных за тренера.
Именно эта сумма прописана в контракте 39-летнего Аморима со «Спортингом».
«Манчестер Юнайтед» накануне отправил в отставку голландца Эрика тен Хага. Команду временно возглавил Руд ван Нистелрой.
Тен Хаг руководил МЮ с 2022 года. В нынешнем сезоне команда занимает 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), одержав только три победы в девяти матчах, а в Лиге Европы англичане все три матча завершили вничью.
Аморим возглавляет «Спортинг» в 2020 года. С командой он выиграл два чемпионата Португалии (2020/21, 2023/24), два Кубка португальской лиги (2020/21, 2021/22), Суперкубок Португалии (2021).