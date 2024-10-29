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Стал известен новый главный тренер «Манчестер Юнайтед»

  • 29.10.2024, 19:01
Стал известен новый главный тренер «Манчестер Юнайтед»
Рубен Аморим

Клуб возглавит португальский специалист.

Португалец Рубен Аморим, который сейчас возглавляет «Спортинг», станет новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Record со ссылкой на португальский клуб, МЮ согласился выплатить «Спортингу» €10 млн в качестве отступных за тренера.

Именно эта сумма прописана в контракте 39-летнего Аморима со «Спортингом».

«Манчестер Юнайтед» накануне отправил в отставку голландца Эрика тен Хага. Команду временно возглавил Руд ван Нистелрой.

Тен Хаг руководил МЮ с 2022 года. В нынешнем сезоне команда занимает 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), одержав только три победы в девяти матчах, а в Лиге Европы англичане все три матча завершили вничью.

Аморим возглавляет «Спортинг» в 2020 года. С командой он выиграл два чемпионата Португалии (2020/21, 2023/24), два Кубка португальской лиги (2020/21, 2021/22), Суперкубок Португалии (2021).

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