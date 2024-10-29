Российский теннисист устроил истерику на турнире в Париже 7 29.10.2024, 21:43

2,522

Андрей Рублев разбил колено в кровь ракеткой.

Российский теннисист Андрей Рублев несколько раз ударил ракеткой по своему колену во время матча второго круга турнира «Мастерса» в Париже против Франсиско Серундоло.

Инцидент произошел во втором сете при счете 7:6, 1:1 в пользу аргентинца. До этого россиянин упустил победу в первом сете, ведя со счетом 5:2. После очередного попадания в сетку Рублев несколько раз сильно ударил по своему колену ракеткой, разбив его до крови.

В итоге российский теннисист не смог выйти в третий круг турнира ATP, проиграв 29-й ракетке мира со счетом 6:7 (6:8), 6:7 (5:7).

Рублев уже не первый раз в порыве гнева бьет себя ракеткой. Ранее он похожим образом разбивал колено в октябре 2023 года на турнире АТР в Вене в матче против итальянца Янника Синнера (5:7, 6:7). Минувшим летом инцидент повторился в первом круге Уимблдона, когда Рублев проиграл аргентинцу Франсиско Комесаньи (6:4, 5:7, 2:6, 6:7).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com