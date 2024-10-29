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Российский теннисист устроил истерику на турнире в Париже

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  • 29.10.2024, 21:43
  • 2,522
Российский теннисист устроил истерику на турнире в Париже

Андрей Рублев разбил колено в кровь ракеткой.

Российский теннисист Андрей Рублев несколько раз ударил ракеткой по своему колену во время матча второго круга турнира «Мастерса» в Париже против Франсиско Серундоло.

Инцидент произошел во втором сете при счете 7:6, 1:1 в пользу аргентинца. До этого россиянин упустил победу в первом сете, ведя со счетом 5:2. После очередного попадания в сетку Рублев несколько раз сильно ударил по своему колену ракеткой, разбив его до крови.

В итоге российский теннисист не смог выйти в третий круг турнира ATP, проиграв 29-й ракетке мира со счетом 6:7 (6:8), 6:7 (5:7).

Рублев уже не первый раз в порыве гнева бьет себя ракеткой. Ранее он похожим образом разбивал колено в октябре 2023 года на турнире АТР в Вене в матче против итальянца Янника Синнера (5:7, 6:7). Минувшим летом инцидент повторился в первом круге Уимблдона, когда Рублев проиграл аргентинцу Франсиско Комесаньи (6:4, 5:7, 2:6, 6:7).

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