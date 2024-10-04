Кому может составить компанию Лукашенко в розыске МУС 1 4.10.2024, 11:51

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Внушительный список.

Власти Литвы при участии белорусских демократических сил 30 сентября подали в Международный уголовный суд документы для выдачи ордера на арест самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко. Действия Литвы уже поддержали власти соседней Польши. «Белсат» же решил посмотреть, как складывается судьба возможных коллег белорусского диктатора.

Международный уголовный суд передал рассмотрение ситуации в Беларуси в Палату предварительного производства № 1, назначены судьи. Также сформирована группа лиц, которые будут заниматься расследованием.

Пока же МУС решает, что делать с Лукашенко, журналисты решили посмотреть, как сложилась судьба тех, кому уже были предъявлены обвинения.

В список лиц, которым предъявили обвинения в Международном уголовном суде, вошли 57 человек. Их обвиняют в геноциде, преступлениях против человечности, военных преступлениях, агрессии и неуважении к МУС в соответствии с Римским статутом. Важно отличать этот список от лиц, которых обвиняли в совершении преступлений специальные международные трибуналы в делах бывшей Югославии и Руанды. Среди обвиняемых были 161 и 96 человек соответственно, включая бывшего президента Сербии Слободана Милошевича.

На данный момент продолжаются судебные разбирательства против 25 человек. Из них 20 находятся на свободе как беглецы, а пятеро – под судом. Судебные разбирательства против 32 были завершены: из них двое отбывают наказание, семеро его уже отбыли, четверо были оправданы, с 11 обвинения были сняты, а восемь умерли до завершения судебного разбирательства против них.

Кто сидит, а кто уже отсидел

Сейчас наказание, согласно решениям МУС, отбывают двое лиц. Один из них – бывший командир и член руководства Господней армии сопротивления Доминик Онгвен, руководивший партизанскими действиями против правительства Уганды. Его обвинили в организации нападений на лагеря для внутренне перемещенных лиц, грабежей, убийств, пыток, жестокого обращения и бесчеловечных действий, сексуального рабства, изнасилований, вербовки и использования детей в качестве военнослужащих. Онгвена задержали военные советники США 6 января 2014 года. Приговор Международного уголовного суда для него составил 25 лет заключения.

Также наказание отбывает Боско Нтаганда – один из лидеров патриотических сил освобождения Конго, вооруженного крыла повстанческого Союза конголезских патриотов в Демократической Республике Конго (ДРК). Он также вербовал и активно использовал в боевых действиях детей, организовывал нападения на гражданское население других этнических групп, совершая убийства, изнасилования, грабя дома. Его жертвами стали около 800 мирных жителей, еще 60 000 были вынуждены бежать. Нтаганда 18 марта 2013 года сам пришел в посольство США. 8 июля 2019 года он был осужден на 30 лет заключения.

Лидера и основателя упомянутого Союза конголезских патриотов и главнокомандующего патриотических сил освобождения Конго Томаса Лубангу арестовали 19 марта 2005 года. 10 июля 2012 года он был приговорен к 14 годам тюремного заключения. Вышел на свободу в 2020 году.

1 марта 2005 года был задержан Жермен Катанга – лидер конкурирующей конголезской группировки, Фронта патриотического сопротивления Итури. Он, как утверждается, ответственен за умышленное нападение на гражданское население, разрушения и грабежи, убийство по меньшей мере 200 гражданских лиц, использование детей-военнослужащих, изнасилования, покушение на человеческое достоинство, умышленное увечье и жестокое обращение с гражданскими. 23 мая 2014 года Катанга был приговорен к 12 годам тюремного заключения. Но наказание смягчили, и в 2016 году он вышел на свободу.

27 сентября 2016 года к девяти годам заключения был приговорен Ахмад аль-Махди, один из лидеров джихадистской группировки «Ансар Дайн» в Мали. Его обвинили в умышленном уничтожении религиозных зданий и исторических памятников, которые к тому же были объектами всемирного наследия. В 2021 году срок наказания ему, правда, сократили и аль-Махди вышел на свободу. Но 24 июня 2024 года был осужден его соратник Аль-Хассан аг-Абдул Азиз. Он был признан виновным в некоторых военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая пытки, преднамеренное увечье и жестокое обращение. Приговор ему пока не вынесен.

Не дожили до суда

Не всем из тех, кого обвинял Международный уголовный суд, посчастливилось дожить до него. Так, 12 августа 2006 года в боях с угандийскими силами был убит один из лидеров Господней армии сопротивления Раска Луквия. Погибли и его соратники: в октябре 2007 года – Винсент Отти, 27 октября 2013 года – Окот Одхиамбо. В том же году погиб лидер освободительной армии Судана Салех Джерба. В 2019 году был убит Сильвестр Мудакумура, лидер вооруженного крыла демократических сил освобождения Руанды. В 2021 году в Египте от последствий коронавируса скончался бывший глава ливийских спецслужб Тахами Халед.

27 июня 2011 года за преступления против человечности при подавлении протестов Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы Ливии Муаммара Каддафи и его сына Сейфа аль-Ислама. Но 20 октября 2011 года была лидер революции был жестоко убит повстанцами. Его сына до сих пор разыскивают.

Смерть Каддафи так сильно повлияла на Лукашенко, что он и спустя годы вспоминал, как того то ли «на кол посадили», то ли «распяли». И сравнивал это со своей судьбой, что его тоже «на кол посадят, или ешё что».

Оправданные

Были в истории МУС были и оправдательные приговоры. Например, в 2008 году был издан ордер на бывшего вице-президента ДРК Жан-Пьера Бембу. Его обвинили в том, что он как руководитель движения За освобождение Конго помогал властям подавлять восстание в Центральноафриканской Республике. Бемба был обвинен в ответственности за изнасилования, пытки, унижения личного достоинства, убийства и грабежи. Его арестовали в Бельгии 24 мая 2008 года и в 2016 году приговорили к 18 годам лишения свободы. Однако политик сумел опротестовать приговор и, воспользовавшись процессуальными и юридическими ошибками, добиться оправдания. В 2018 году он вернулся в Конго, где в прошлом году занял пост вице-премьера. При этом за препятствия МУС были осуждены на сроки в 11 месяцев четыре соратника Бембы.

Также среди оправданных судом был еще один представитель ДРК Матьё Нгуджоло Чуи, командир Форнта националистов и интеграционионалистов. Его обвиняли в тех же действиях, что и осужденного на 12 лет Катангу, но Чуи был оправдан в 2012 году.

В настоящее время в Международном уголовном суде рассматриваются дела лидера суданской арабской милиции Али Кушайба (задержан в 2020 году), лидера повстанцев у ЦАР Альфреда Екатома, бывшего министра спорта Республики Патриса Нгаиссона (оба задержаны в 2018 году) и их противника Махамата Саида Абделя Кани (в заключении с 2021 года).

Розыск глав государств

Упомянутый выше Каддафи является не единственным руководителем страны, в отношении которого был выдан ордер МУС. Первым из них был президент Судана с 1993 года Омар аль-Башир. 4 марта 2009 года ему предъявили обвинение по пяти пунктам преступлений против человечности и двум пунктам военных преступлений в связи с ситуацией в Дарфуре. Затем ему предъявили дополнительные обвинения по трем пунктам геноцида. Политик обвиняется в выдаче приказов об изнасилованиях, убийствах, уничтожении, насильственном перемещении и пытках мирных жителей, а также в ограблении многочисленных деревень и лагерей народностей, которых подозревали в поддержке повстанцев. В 2019 году в результате протестов политика с президентского поста свергли военные. С тех пор он находится в заключении, против него в Судане начато собственное расследование.

В 2011 году уголовное дело было возбуждено в отношении на тот момент уже бывшего президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо. Он стал первым в истории главой государства, который предстал перед МУС за преступления против человечности. Его обвиняли в организации систематических нападений на мирных жителей после президентских выборов 2010 года. Ивуарийские силовики, как заявлялось, убивали, насиловали, преследовали и бесчеловечно обращались с гражданскими сторонниками оппонента Гбагбо. Политик был задержан оппозиционерами 11 апреля 2011 года и 29 ноября того же года передан в суд. Однако в 2019 году его оправдали и освободили. На родину, где на 20 лет была осуждена его жена Симоне, Гбагбо не вернулся.

17 марта 2023 года судьи МУС выдали ордер на арест главы России Владимира Путина за военные преступления, совершенные во время российского вторжения в Украину, в том числе за принудительный вывоз украинских детей. Вместе с ним ордер выдали на уполномоченную по правам детей Марию Львову-Белову. С 2024 года Международный уголовный суд также разыскивает командующего Военно-космическими силами РФ Сергея Кобылаша, ныне уже бывшего командующего Черноморским флотом Виктора Соколова, начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу. Кроме того, в 2022 году были выданы ордера на арест чиновников самопровозглашенной Южной Осетии за события российско-грузинской войны 2008 года: Давида Санакоева, Михаила Миндзаева и Гамлета Гучмазова.

Белорусские демократические силы надеются, что список пророссийских политиков, которых выискивает МКС, вскоре пополнится представителями режима Лукашенко.

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