17-летний блогер из Гомеля выиграл BMW M4 и решил купить квартиру бездомной женщине 10 10.11.2024, 13:09

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Поступок вызвал восхищение.

17-летний блогер из Гомеля Анатолий rubakha_go — популярный белорусский блогер, который помогает людям в сложных жизненных обстоятельствах. Теперь он выиграл в конкурсе российского блогера автомобиль BMW M4 и решил помочь героине своего блога Виктории, пишет «Наша Нiва».

Российский блогер Михаил Литвин провел конкурс, в котором подписчики его телеграм-канала выбирали самое креативное видео с энергетическим напитком.

Победителем стал Анатолий rubakha_go, который снял конкурсный ролик с бездомной женщиной Викторией.

Зрители, очевидно, переживали за них и сделали все, чтобы автомобиль достался именно им.

После победы Анатолий сообщил, что продаст машину, чтобы купить своей партнерше по съемкам квартиру.

Парень из Гомеля получил популярность в TikTok благодаря своей доброте, искренности, вежливости и помощи людям в сложных ситуациях.

Российский блогер Михаил Литвин отметил, что «парень — настоящий мужчина, раз решил купить этой даме квартиру». «Жму руку», — добавил Литвин.

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