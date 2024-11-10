17-летний блогер из Гомеля выиграл BMW M4 и решил купить квартиру бездомной женщине

17-летний блогер из Гомеля выиграл BMW M4 и решил купить квартиру бездомной женщине10
- 10.11.2024, 13:09
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Поступок вызвал восхищение.
17-летний блогер из Гомеля Анатолий rubakha_go — популярный белорусский блогер, который помогает людям в сложных жизненных обстоятельствах. Теперь он выиграл в конкурсе российского блогера автомобиль BMW M4 и решил помочь героине своего блога Виктории, пишет «Наша Нiва».
Российский блогер Михаил Литвин провел конкурс, в котором подписчики его телеграм-канала выбирали самое креативное видео с энергетическим напитком.
Победителем стал Анатолий rubakha_go, который снял конкурсный ролик с бездомной женщиной Викторией.
@rubakhago ♬ оригинальный звук - Rubakha Go
Зрители, очевидно, переживали за них и сделали все, чтобы автомобиль достался именно им.
После победы Анатолий сообщил, что продаст машину, чтобы купить своей партнерше по съемкам квартиру.
Парень из Гомеля получил популярность в TikTok благодаря своей доброте, искренности, вежливости и помощи людям в сложных ситуациях.
Российский блогер Михаил Литвин отметил, что «парень — настоящий мужчина, раз решил купить этой даме квартиру». «Жму руку», — добавил Литвин.