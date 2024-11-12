В новом СИЗО в Колядичах — проблемы с передачами 2 12.11.2024, 11:31

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Сотрудники не справляются.

Родственники подследственных в новом СИЗО, куда заключенных перевели из Володарки, вынуждены приезжать туда к 4-5 утра, чтобы успеть отдать передачу. Очередь может занять полдня. «Медиазона» нашла нескольких родственников заключенных и узнала, что происходит с отправкой передач.

Сотрудники не справляются

Летом этого года всех подследственных из изолятора на Володарского в Минске перевели в новое здание СИЗО — в Колядичах, а точнее в деревню Пашковичи около Колядичей, в 14 километрах от Минска. Как пишет телеграм-канал Mayday.team, ситуация с передачами обостряется также из-за начавшегося ремонта в тюрьме №8 в Жодино. Подследственных, содержащихся там, переводят в СИЗО в Колядичах.

Минимум двое заключенных, успевшие там побывать, слышали, что часть сотрудников уволилась после переезда СИЗО. Родственница одного из подследственных рассказала «Медиазоне», что в изоляторе работают обычно не все окошки для приема передач, а только два-три.

В начале месяца и перед праздниками, чтобы утром быть на месте и занять очередь, тем, кто не из Минска, нужно выезжать ночью.

«Я приехала в 4.55 и была 50-я в очереди. В субботу я даже не знаю, что там будет», — рассказывает женщина, передававшая передачу в будний день.

По субботам хуже всего

В субботу в изолятор приезжают те, из-за работы или долгой дороги не может приехать в будни.

«Я собираюсь ехать в субботу и мне сказали, что очередь нужно занимать с пятницы. В прошлый раз мы выехали в три ночи, там были в пять, и были уже тридцатые», — говорит родственница заключенного.

Еще одна женщина сообщила, что, приехав в субботу к семи утра, оказалась в очереди почти 150-й.

Ждут в машинах и на улице, берут с собой раскладные стулья

Открытие изолятора приехавшие родственники ожидают на улице или в машинах. И летом, и сейчас. Помещение для приема передач открывается в 8 утра — с этого времени можно ждать внутри. Там есть стулья и диваны, но многие приезжают со собственными складными стульчиками, потому что мест на всех не хватает.

Одна из родственниц рассказала «Медиазоне», что такой «ажиотаж» те, кто приезжают семьями, чтобы отправить передачу.

«Не один человек на передачу, а толпой — вот и выходит, что места в помещении мало. Сами создают очереди и жалуются потом. Что-то можно отправить почтой. И никто там, кстати, не голодает, их же кормят. Можно деньги на счет положить, чтоб человек там мог что ему нужно в отоварке купить».

Иногородние едут по нескольку часов в одну сторону

Родственница одного из подследственных из Могилевской области рассказала, что дорога в одну сторону занимает у нее больше трех часов, поэтому передачи она возит только один-два раза в месяц.

«Хотелось бы чаще, но не получается совсем», — говорит она.

Женщина из Бреста писала в чате, что не может привозить продукты чаще, чем раз 2 раза в месяц, потому что «дорога занимает время и обходится недешево».

Помогает почта — без свежих продуктов, но и без очередей

Чтобы избежать очередей, кто-то из родственников отправляет продукты и вещи почтой. Но фрукты или овощи, которых нет в рационе заключенных, таким образом передать нельзя, так как они относятся к скоропортящимся продуктам.

«Я все узнаю через адвоката, она говорит, что очереди очень большие, и лучше по почте. Судя по тому, что пишут в чате, очереди до сих пор большие. Письма доходят, посылки тоже, поэтому мы справляемся так», — рассказала «Медиазоне» родственница заключенного.

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