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Недорогой автомобиль для самых практичных: презентована стильная Dacia

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  • 13.11.2024, 13:49
  • 2,938
Недорогой автомобиль для самых практичных: презентована стильная Dacia

У этой модели есть ряд важных преимуществ.

Преимущества автомобилей Dacia – доступность и удобство. Большой Sandman для самых практичных семейных покупателей стал бы таким же доступным, как и другие модели Dacia. Стильную машину показали в Сети.

В линейке компании подобная модель могла бы сменить минивэн Dokker, который уже не производят. Модель устарела, и в линейке на ее место пришел 7-местный универсал Dacia Jogger. Но на канале TALK WHEELS придумали дизайн для новой практичной машины Dacia Sandman.

Но это любительская работа, которая не имеет отношения к Dacia. Результат интересный, но мы уже знаем, что скоро в роли практичной модели в продажу отправится рестайлинговый Jogger, а после – крупный кроссовер Dacia Bigster на базе нового Duster 3 поколения.

Конвейер для модели уже налаживают. Ожидается, что первые экземпляры бюджетника Dacia Bigster произведут до конца 2024 года. Кроссовер должен отправиться в продажу в 2025 году.

Модель Dacia Bigster будет стоить около 25 000 евро за базовый вариант. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки. Тем не менее, это самая дорогая модель Dacia в истории.

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