Беларусь сегодня встретиться с Болгарией в футбольной Лиге наций
- 18.11.2024, 19:57
Победитель получит право побороться за выход в Лигу В.
Сборная Беларуси сегодня вечером проведет важнейший матч в группе Лиги наций. Подопечные Карлоса Алоса отправились в Софию, где сыграют против Болгарии. Победитель получит право побороться за выход в Лигу В. Начало встречи — в 22:45.
Расклады перед этим матчем для белорусов просты: чтобы сохранить шансы на стыки, а впоследствии и на попадание в Лигу B, нашей команде нужно обязательно одержать победу в этой игре. В случае ничьей или поражения, наши соотечественники точно займут третью строчку и сохранят прописку в Лиге С.
В случае победы Болгарии или ничьей, футболисты этой сборной минимум будут играть в переходящих матчах, а максимум повысятся в дивизионе напрямую, если Северная Ирландия уступит Люксембургу.