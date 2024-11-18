Беларусь сегодня встретиться с Болгарией в футбольной Лиге наций 18.11.2024, 19:57

Победитель получит право побороться за выход в Лигу В.

Сборная Беларуси сегодня вечером проведет важнейший матч в группе Лиги наций. Подопечные Карлоса Алоса отправились в Софию, где сыграют против Болгарии. Победитель получит право побороться за выход в Лигу В. Начало встречи — в 22:45.

Расклады перед этим матчем для белорусов просты: чтобы сохранить шансы на стыки, а впоследствии и на попадание в Лигу B, нашей команде нужно обязательно одержать победу в этой игре. В случае ничьей или поражения, наши соотечественники точно займут третью строчку и сохранят прописку в Лиге С.

В случае победы Болгарии или ничьей, футболисты этой сборной минимум будут играть в переходящих матчах, а максимум повысятся в дивизионе напрямую, если Северная Ирландия уступит Люксембургу.

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