В США рассекретили доклад о заказанных Кремлем убийствах 1 23.11.2024, 16:42

Данные американской разведки.

Управление национальной разведки США частично рассекретило меморандум о заказных убийствах политических противников президента России Владимира Путина за границей. Об этом в пятницу, 22 ноября, пишет агентство Bloomberg, в ответ на запрос которого эта информация и была рассекречена. В ответе сообщалось, что документ, представляющий собой оценку разведкой «политических убийств как формы государственного управления РФ», может быть раскрыт только частично из-за по-прежнему секретной информации.

В самом документе под названием «Убийства по заказу Кремля за рубежом, вероятно, будут продолжаться» перечисляются смерти неугодных российской власти людей, которые, по версии США, могли совершить спецслужбы РФ с 1 января 2000 года по июль 2016 года. Как отмечает Bloomberg, данные разведки в этом составленном для Конгресса США в 2016 году документе по-прежнему актуальны.

«Согласно оценке, «первый явный случай» заказа Путиным убийства за рубежом произошел в 2004 году в Катаре. Там несколько офицеров российской военной разведки были осуждены за убийство чеченского лидера Зелимхана Яндарбиева, которого США и ООН признали террористом», - говорится, в частности, в материале. Тогда офицеры российской разведки Анатолий Белашков и Василий Богачев были осуждены за убийство этого чеченского сепаратиста и одного из бывших руководителей «Ичкерии». Позже они были переданы в Россию, но уже в 2005 году ФСИН заявила, что их местонахождение ей неизвестно, уточняет «Новая газета Европа».

В тексте упоминается резонансное убийство в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который активно критиковал Путина и заявлял о причастности российских спецслужб к взрывам жилых домов в 1999 году. По версии Британии, в чай Литвиненко подмешали радиоактивный полоний депутат Госдумы Андрей Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун, который в прошлом был сотрудником ГРУ. Разведка США в документе также подтверждает, что убийство было совершено по приказу Кремля.

В документе поименно перечисляются и другие высокопоставленные лица, которых глава Кремля «вероятно» приказал убить. Национальная разведка США предполагает, что подобные убийства Путин санкционирует лично. Они будут продолжаться и дальше, подытоживают составители меморандума. Посольство России в Вашингтоне на запросы Bloomberg о комментарии не ответила.

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