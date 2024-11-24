Стало известно, за что уволили российского генерал-полковника Геннадия Анашкина
- 24.11.2024, 15:17
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СМИ выяснили детали произошедшего.
Очередной командир армии РФ лишился своего поста после неудач на фронте Украине, им оказался генерал-полковник Геннадий Анашкин.
Отсутствие успехов оккупантов на Северском направлении привело к тому, что Анашкин с 23 ноября больше не командует группировкой войск «Юг». Об этом сообщает «РБК».
Источник росСМИ заявил о якобы «плановой ротации», назвав Анашкина офицером с «огромным боевым опытом».
В то же время кремлевский пропагандист и предатель Украины Юрий Подоляка уточнил, что генерал-полковник был уволен с поста за регулярный «обман военного и политического руководства, сокрытие потерь и неподготовленные штурмы».
Блогер добавил, что на генерале увольнения не закончились, своих должностей также лишились замкомандующий группировки войск, начштаба, командиры трех бригад.