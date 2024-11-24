Путин умер 4 Юлия Самборская, «Зеркало недели»

24.11.2024, 15:51

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Фото: «Дикий театр»

В секретном «подземном» сооружении есть тайная комната.

Образ современного российского диктатора вызывает у людей разнообразнейшие чувства. Кто-то откровенно восхищается им, а кто-то так же откровенно желает ему смерти. Для кого-то конец жизни лидера соседней страны-агрессора станет чуть ли не личным горем, а для кого-то — поводом для радости и даже празднования. Рано или поздно в Википедии таки появится дата его смерти, и настоящая она или нет — будут исследовать все, кому хватит времени и желания. Я же предлагаю обзор художественной сатисфакции, которая точно состоялась, — спектакля столичного «Дикого театра» «Тени».

«Дикий театр» — независимый театр, который еще в 2016 году (год его создания. — Ю.С.) четко и амбициозно заявил о своем творческом характере. Здесь не боятся острых, радикальных и провокативных тем, к которым наше общество зачастую совсем не готово. Наоборот, такие темы — это их сознательный репертуарный выбор. Кому-то этот театр нравится, кого-то раздражает и возмущает, но никого не оставляет равнодушным. В начале каждого спектакля к зрителям обращается, как она сама себя называет, хозяйка «Дикого театра» Ярослава Кравченко и каждый раз спрашивает, есть ли в зале те, кто пришел впервые. Сейчас поднимается 10–15 рук при том, что зал Сцены 6 Довженко-центра, где проходит большинство спектаклей, вмещает 320 зрителей. Вот вам и не что иное, как народная любовь и признание, чего не имеют (или утратили со временем) даже некоторые столичные национальные театры.

Поэтому и неудивительно, что энергия «Дикого театра» привлекла внимание именитого украинского продюсера театра и кино, основателя группы компаний SOTA Cinema Group Олега Кохана, который в течение многих лет был творческим соратником Киры Муратовой, продюсировал ее фильмы, а также фильмы Романа Балаяна, Кшиштофа Занусси, Отара Иоселиани и других известных и талантливых художников, не ограничиваясь кинопростором.

На вопрос ZN.UA, что стало определяющим в его желании сотрудничать с «Диким театром» (это первое творческое сотрудничество), Олег Кохан ответил: «Определяющей была актуальная пьеса Артема Афяна, которую я предложил поставить талантливому молодому режиссеру Нике Литкевич. И вместе мы пришли в «Дикий театр», потому что считали, что эта площадка с его «дикой энергией» и фокусом на остросоциальных спектаклях современных авторов поддержит нашу инициативу. Ведь в любом виде визуальных искусств очень важно, кроме авторов, место показа — это своеобразное место силы проекта со своей энергией, аудиторией и видением, которые либо усиливают авторские смыслы, либо наоборот. Здесь очень важно, чтобы все совпало и нам это удалось».

Артем Афян — имя и фамилия, которые сейчас нельзя найти среди перечня современных драматургов. Артем — в других рейтингах: он один из топовых юристов Украины. А также автор пьесы «Тени тирана» — простого и легкого сатирического текста. Хотя Артем объясняет свой замысел аллюзией на образ ада из романа «За закрытыми дверями» Жан-Поля Сартра, отсылками к измененной речи Чарли Чаплина из фильма «Великий диктатор» и опять-таки аллюзиями на тему политического двойника в японском эпическом фильме Акиро Куросавы «Тень воина».

Кстати, именно японские исследователи, проанализировав с помощью искусственного интеллекта лицо, голос, движения тела и походку, вычислили, якобы есть как минимум пять разных «Путиных». Их даже классифицировали по кличкам (Крым, Бункерный, Болтун и прочие). В пьесе «Тени тирана» двойников Путина три, и они имеют лишь нумерацию. Есть еще один, о котором другие лишь вспоминают, — он мертв.

Когда у людей одинаковая мечта, им легче понимать друг друга. Поэтому тексту Артема Афяна режиссер Ника Литкевич придает больше развития в действии. Ника стремительно ворвалась в театральный простор и, несмотря на свою молодость, имеет в заделе солидный актерский и еще больший режиссерский опыт (Новый театр на Печерске, Малый театр, Театр Франко, Театр Заньковецкой и др.).

Поэтому игру со зрителем режиссер заводит еще до начала событий на сцене. Возле входа в зал людей встречают две серьезные дамы (позже окажется, что это фактически прислуга бункерного жителя), обе в костюмах цвета хаки, имитируют военную подготовку, молчаливо предлагая каждому зрителю какую-то бумажку. Это листок, на одной стороне которого изображено чучело медведя за сеткой, а на другой — надписи, начинающиеся словами: «Внимание! В случае приступа тошноты, панической атаки или уныния приложите к сердцу стихи Кобзаря и дождитесь финала спектакля». Эти же слова в видеопроекции на экранах, обращенных к залу, режиссер повторит перед началом спектакля. Ну, а пока зрители читают, иронично реагируют на открытки и рассматривают сценическое пространство, которое на первый взгляд кажется простым рабочим кабинетом. На самом же деле это — добро пожаловать в бункер!

Художница Мария Хомякова воссоздала в сценической имитации подземного защищенного сооружения атмосферу советского фетишизма. Здесь есть и красный флаг с изображением вождя далекого прошлого, и настенные карты Одессы, Киева и других городов, о которых так мечтает бункерный диктатор, и стационарные телефоны (разные по цвету и, наверное, важности) на большом сером столе. В деталях реквизита также проявляется любовь жителя защищенного подземелья к советскому прошлому.

В секретном «подземном» сооружении есть тайная комната, которую зрителю режиссер и сценические тени-двойники предлагают представить за книжной полкой. Именно в той воображаемой комнате один из двойников и найдет труп диктатора. Но здесь у других теней-коллег возникнут сомнения, действительно ли это тот самый.

Трое действующих двойников в бункере будут появляться поочередно. В этой тройке есть что-то от Труса, Болвана и Бывалого — знаменитых героев фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Автор пьесы не описывает их внешность, а лишь дает короткие характеристики поведения, занятий и семейного положения. Двойник первый — идейный интеллигент, носит галстук, старается быть вежливым в общении, имеет расстройство личности шизоидного типа. Двойник второй — из села, имеет замашки гопника, владеет немецким, имеет сына с уголовным опытом, которого «наказали», сделали политиком местного уровня. Двойник третий — тамада на свадьбах, попал в поле зрения милиции из-за сходства в пародировании лидера нации.

Каждый из двойников до встречи в бункере не знал о существовании другого. Третий — вообще новичок и еще не взялся исполнять обязанности «тени» главы государства. Все они вместе — секретный проект, известный лишь высокопоставленному лицу спецслужб РФ. Каждый из них отдельно — никто. От своего прошлого они избавились добровольно. От будущего, как оказалось, также. «Тени» не создают образ величия диктатора. Да и разве из копий можно создать оригинал?

И хотя как в реальности ни разрабатывали этот «секретный проект», а японцы все же как минимум пять двойников вычислили, и пластическая хирургия оказалась бессильна. Условность театра имеет свои преимущества — конечно, оперативного вмешательства во внешность актеров не нужно. Здесь работает только простор для фантазии. Спектакль «Тени» идет в двух составах (правда, было только два показа — 14 и 15 ноября). В первом составе двойниками были актеры Игорь Портянко, Руслан Сокольник и Арам Арзуманян. Второй состав двойников — актеры Сергей Булин, Александр Станкевич и Юрий Кулинич. Ни один из этих актеров внешне не похож на кремлевского диктатора. Рост настоящего Путина колеблется в диапазоне (данные Гугл-поиска) от 152 до 170 см. Рост Артема Арзуманяна («Путин» в Северо-Кавказском регионе) — 156 см, Александра Станкевича (ориентировочно, на мой взгляд) — 190 см. Однако такое шаржирование образа через разные фактуры, рост и внешность только усиливает никчемность тезиса о величии лидера нации. В спектакле много сатиры (не комедии) и не меньше нецензурной лексики, которой в таком количестве нет в тексте пьесы. Это либо свобода актерского восприятия своего образа, либо невольная словесная реакция на его прототип. Хотя постоянных зрителей «Дикого театра» ограничением 16+, сценами жестокости, бранными словами и курением на сцене удивить невозможно. Это есть почти во всех спектаклях театра. Вот сотрудничество с юристом-драматургом один из этих фактов должно было сделать невозможным — использование настоящих сигарет в спектакле.

Главное в роли сумасшедшего (диктаторы — именно в этой категории) — вовремя выйти из роли. В своих разборках, кто теперь будет главным и вообще будет ли, тени-двойники доходят до абсурда. Они пользуются своими «полномочиями», чтобы отомстить в личных делах их настоящим личностям, чтобы начать Третью мировую войну и нанести удары по Стамбулу, Киеву, Варшаве и Лондону и даже чтобы просто заказать водки в бункер. Один из двойников в приступе диктаторского величия применяет ядерный протокол и истерично нажимает красную кнопку, расположенную на розовом глобусе на сцене.

В некий момент какой-то из двойников дает разрешение начать план старца Филофея, понятия не имея, что это такое. В реальности старец Филофей якобы получил пророческое видение о судьбе Украины, окончании войны и мирном соглашении. Согласно пророчеству, Украина выстоит, благодаря вере и стойкости. Именно этот план взяли к выполнению в спектакле невидимые подчиненные «теней».

Хорошо, что режиссер изменила несколько политизированный пафосный финал, предложенный автором пьесы, где должны были звучать песня криворожских повстанцев Украинской Народной Республики «Повстань, народе мiй» (известная в плагиатной советской версии «Вставай, страна огромная») и обращение голосом главного украинского разведчика Кирилла Буданова: «Уважаемые жители города Москва…». Как показывает опыт (читай: ракетно-шахедный терроризм и прочее зло), уважаемых там давно нет и, похоже, никогда и не было. Поэтому в спектакле, пока диктаторские копии устраивают на сцене нетрезвые разборки, план Филофея выполнен. Над бункером ступает нога украинского солдата. Зал взрывается радостными эмоциями так, как до этого реагировал на трансляцию на экранах, размещенных над сценой, фрагмента из балета «Лебединое озеро», которое уже раз в истории этого мира имело реальные позитивные последствия.

Продюсер спектакля Олег Кохан поделился мыслями о гастрольных планах спектакля «Тени»: «Безусловно, мы хотим, чтобы спектакль увидели не только киевские зрители. Его тема и жанр заинтересуют украинцев и не только во всех уголках мира. Потому что враг у нас один на всех, и своеобразная прививка черным юмором станет хорошей терапией и профилактикой страха и депрессии. Такие моменты коллективной радости, которые получают зрители во время, когда российские оккупанты ежедневно стараются погубить наши жизни, помогают выстоять морально и психологически, а также демонстрируют нашу несокрушимость».

Еще в начале спектакля на одном из самых больших экранов над сценой выведена проекция полученных сообщений, которые с начала полномасштабного вторжения поступают ежедневно в 15 часов от абонента «Сдох ли Путин?». В сообщениях — только одно предложение: «К сожалению, сегодня Путин не сдох». В театре эти месседжи сценографическая условность. Но в реальной жизни этот день обязательно наступит.

Юлия Самборская, «Зеркало недели»

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