Житель Индии внезапно ожил за несколько минут до собственной кремации
- 24.11.2024, 17:39
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Родственники немедленно отвезли его назад в больницу.
Рохиташа Кумара, 25-летнего жителя индийского города Джхунджхуну, в минувший четверг врачи местной больницы признали умершим. У него констатировали остановку сердца, пишет The Times of India.
Вскрытие тела не проводили, и через пару часов его передали для похорон.
Однако, за несколько секунд до кремации на погребальном костре Кумар внезапно стал подавать признаки жизни. Родственники немедленно отвезли его назад в больницу.
Районный инспектор города Рамаватар Мина сообщил, врачи указали причиной смерти дыхательную недостаточность из-за заболевания легких.
Отмечается, что халатность врачей стала основанием для начала расследования и отстранения от работы троих медработников, в том числе главврача больницы, до выяснения обстоятельств.
Кумар с сентября 2024 года находился в центре для людей с умственными нарушениями.
К сожалению, состояние мужчины в больнице не улучшилось, и он все же скончался в 5 часов утра в пятницу в отделении интенсивной терапии.