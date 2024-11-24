Житель Индии внезапно ожил за несколько минут до собственной кремации 24.11.2024, 17:39

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Родственники немедленно отвезли его назад в больницу.

Рохиташа Кумара, 25-летнего жителя индийского города Джхунджхуну, в минувший четверг врачи местной больницы признали умершим. У него констатировали остановку сердца, пишет The Times of India.

Вскрытие тела не проводили, и через пару часов его передали для похорон.

Однако, за несколько секунд до кремации на погребальном костре Кумар внезапно стал подавать признаки жизни. Родственники немедленно отвезли его назад в больницу.

Районный инспектор города Рамаватар Мина сообщил, врачи указали причиной смерти дыхательную недостаточность из-за заболевания легких.

Отмечается, что халатность врачей стала основанием для начала расследования и отстранения от работы троих медработников, в том числе главврача больницы, до выяснения обстоятельств.

Кумар с сентября 2024 года находился в центре для людей с умственными нарушениями.

К сожалению, состояние мужчины в больнице не улучшилось, и он все же скончался в 5 часов утра в пятницу в отделении интенсивной терапии.

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