В Минском районе женщина погибла, подавившись красной икрой с творогом

В Минском районе женщина погибла, подавившись красной икрой с творогом7
- 5.11.2024, 9:53
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Опубликованы результаты экспертизы.
Пожилая жительница Минского района погибла, подавившись красной икрой с творогом, сообщили в пресс-службе Госкомитета судебных экспертиз (ГКСЭ).
Трагический случай произошел в конце июля. В «скорую» поступило сообщение, что 84-летней женщине стало плохо во время еды, она потеряла сознание.
Прибывшие медработники констатировали смерть сельчанки. Для установления точной причины смерти назначили экспертизу.
«Медицинским судебным экспертом установлено наличие в дыхательных путях погибшей пищевых масс, в состав которых входили красная икра и творог. Согласно выводам судебного эксперта смерть женщины наступила в результате механической асфиксии от закрытия дыхательных путей пищевыми массами», — сообщили в ГКСЭ.