В Минском районе женщина погибла, подавившись красной икрой с творогом 7 5.11.2024, 9:53

7,340

Опубликованы результаты экспертизы.

Пожилая жительница Минского района погибла, подавившись красной икрой с творогом, сообщили в пресс-службе Госкомитета судебных экспертиз (ГКСЭ).

Трагический случай произошел в конце июля. В «скорую» поступило сообщение, что 84-летней женщине стало плохо во время еды, она потеряла сознание.

Прибывшие медработники констатировали смерть сельчанки. Для установления точной причины смерти назначили экспертизу.

«Медицинским судебным экспертом установлено наличие в дыхательных путях погибшей пищевых масс, в состав которых входили красная икра и творог. Согласно выводам судебного эксперта смерть женщины наступила в результате механической асфиксии от закрытия дыхательных путей пищевыми массами», — сообщили в ГКСЭ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com