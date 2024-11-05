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В Минском районе женщина погибла, подавившись красной икрой с творогом

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  • 5.11.2024, 9:53
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В Минском районе женщина погибла, подавившись красной икрой с творогом

Опубликованы результаты экспертизы.

Пожилая жительница Минского района погибла, подавившись красной икрой с творогом, сообщили в пресс-службе Госкомитета судебных экспертиз (ГКСЭ).

Трагический случай произошел в конце июля. В «скорую» поступило сообщение, что 84-летней женщине стало плохо во время еды, она потеряла сознание.

Прибывшие медработники констатировали смерть сельчанки. Для установления точной причины смерти назначили экспертизу.

«Медицинским судебным экспертом установлено наличие в дыхательных путях погибшей пищевых масс, в состав которых входили красная икра и творог. Согласно выводам судебного эксперта смерть женщины наступила в результате механической асфиксии от закрытия дыхательных путей пищевыми массами», — сообщили в ГКСЭ.

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