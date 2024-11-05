Леди Гага поддержала Камалу Харрис на выборах в США 1 5.11.2024, 11:50

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Знаменитая певица обратилась с просьбой к американцам.

Знаменитая американская певица Леди Гага присоединилась к большому списку всемирно известных звезд, которые поддержали кандидата на пост президента США Камалу Харрис. Исполнительница обратилась с просьбой к американцам, пишет УНИАН.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала видео, в котором заявила, что в этом году на президентских выборах в США, которые стартовали 5 ноября, она поддерживает представительницу Демократической партии. Она призвала американцев голосовать за Харрис.

Кроме того, Гага отметила, что она выступила на предвыборном митинге Get the Vote Камалы в Пенсильвании, штат Филадельфия. Это произошло 4 ноября, в последний день предвыборной кампании обоих кандидатов. Как известно, оппонентом демократки стал республиканец Дональд Трамп.

Кроме исполнительницы на митинге в поддержку Харрис, также выступили Опра Уинфри, Рики Мартин, Джазмин Салливан, группа Roots, DJ Cassidy, Fat Joe, DJ Jazzy Jeff и Адам Блэкстоун. Также Билли Айлиш, Бейонсе, Тейлор Свифт, Леонардо Ди Каприо, Джонни Митчелл, Спайк Ли, Арнольд Шварценеггер, Эминем и другие заявили, что будут голосовать за Камалу на выборах или уже сделали это досрочно.

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