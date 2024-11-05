Минчанин воспользовался подарком своего друга и попал под «уголовку»1
- 5.11.2024, 15:52
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Лучше бы спрятал на полку.
В Минске будут судить мужчину по обвинению в использовании подложного водительского документа. Фейковые права он получил в подарок от друга и решил ими воспользоваться, рассказали госагентству «Минск-Новости» в прокуратуре.
У 37-летнего минчанина никогда не было водительского удостоверения, о чем знали его друзья. Однажды один из них подарил ему документ российского образца, на котором была фотография приятеля, но значились чужие фамилия, имя и отчество. Мужчина решил им пользоваться и сел за руль.
Однажды бесправника за рулем Mercedes-Benz остановили сотрудники ГАИ за правонарушение. Водитель протянул офицерам удостоверение, однако те сразу заподозрили, что оно подложное. После экспертизы в отношении минчанина возбудили уголовное дело.
Мужчина работает спортивным тренером, ранее уже имел проблемы с законом. Его обвинили в использовании заведомо подложного документа (ч. 1 ст. 380 УК).
Сейчас он под подпиской о невыезде.