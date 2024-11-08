Панама отобрала свой флаг у 4-х танкеров теневого газового флота Путина 2 8.11.2024, 12:27

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В рамках кампании по блокировке на мировом рынке газа с проекта «Арктик СПГ 2».

Морское управление Панамы (AMP) сообщило, что лишит своего флага четыре танкера, против которых США ввели санкции в рамках кампании по недопущению попадания на мировой рынок газа с проекта «Арктик СПГ 2». Владельцами судов являются четыре сингапурских компании, названные по четырем первым буквам греческого алфавита, – LNG Alpha Shipping, LNG Beta Shipping, LNG Gamma Shipping и LNG Delta Shipping.

Санкции со стороны США вызваны предполагаемыми связями компаний с «Новатэком», напомнило AMP. «Новатэк» реализует проект «Арктик СПГ 2», который хотел начать экспорт СПГ в I квартале этого года, но так и не смог наладить поставки из-за попаданиям в черный список США. Хотя «Новатэк» построил две производственных линии из трех планировавшихся и первая уже начала производить газ в конце 2023 г., ни одна партия газа не дошла до покупателей.

С августа «Арктик СПГ 2» отгрузил восемь партий СПГ, но ни одну из них не удалось продать: танкеры либо были вынуждены оставить их в плавучих хранилищах, либо просто находятся с ними в море. Поскольку США быстро вводят санкции против связанных с проектом танкеров, ни одна страна не готова принять их, несмотря даже на предлагаемую «Новатэком» ценовую скидку в 40%.

В результате «Арктик СПГ 2» был вынужден практически прекратить производство газа до следующего лета. По информации Bloomberg, остановилось коммерческое сжижение газа, проводятся лишь операции, необходимые для поддержания технического состояния завода.

Строительство третьей производственной линии перенесено с 2026 на 2028 гг.

Панамское управление сообщило, что, будучи организацией, которая ведет реестр судов, ходящих под флагом страны, оно внимательно следит за своим флотом. AMP пообещало решительно действовать в интересах панамского и международного морского сообщества в вопросе аннулирования регистрации попавших под ограничения кораблей.

Блокировка «Арктик СПГ 2» стала одной из самых действенных санкционных мер против российского энергетического экспорта, отметил Янис Клюге, специалист по российской экономике Германского института проблем международной безопасности. По его оценке, в результате Россия не получит около $10 млрд экспортных доходов в год.

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