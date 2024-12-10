Время вышло 2 Telegram-канал «СерпомПо»

10.12.2024, 9:43

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Речь идет не просто о личном провале Путина.

Сирийские события столь скоротечны, что оценить их отдаленные последствия за валом «горячих» новостей не просто. Если говорить о России, то наблюдатели пишут о личном провале Путина, обсуждают судьбу военных баз России в Сирии, влиянии крушения режима Асада на операции путинцев в Африке и «авторитет России» на Ближнем Востоке.

Но для России есть еще одно, долгосрочное последствие сирийских событий – речь идет не просто о личном провале Путина, его персональной внешней политики, а о крахе всей внешнеполитической линии, принятой, как считается, после «мюнхенской речи» 2007 года.

Не имеющая достаточных экономических и других возможностей Россия была втянута Путиным и его группой в череду внешнеполитических авантюр. Зачем это было нужно стране, а не верхушке с ее убогими представлениями и фантазиями, случайно попавшей во власть благодаря Ельцину?

Сирийский крах настолько ярок, очевиден, что его не спрячешь. Но посмотрите на другие, столь же провальные проекты – либо руины, либо кровоточащие раны. «Признание независимости» Абхазии и Южной Осетии, приведшее к тупику, Приднестровье, Крым, катастрофа 24 февраля, разрушенные отношения с передовыми странами, отставание от Китая. Никакие грузинские «мечтатели» олигарха Иванишвили или беглые молдавские «бизнесмены» положения не спасут. Поражения везде – в Грузии и Молдове тоже.

Внешняя политика отражает внутреннюю. Крах путинской внешнеполитической «линии» и вынужденных импровизаций дополняется главным провалом – неспособностью создать в России политико-экономическую модель, которая могла бы конкурировать с «Западом» или «Востоком», т.е. быть с ними на равных. «Капитализм закадычных друзей» эту задачу решить не смог. Итог – нарастающая техническая отсталость.

Когда будет подведена черта под правлением Путина, сказать трудно. Но объективно его «курс» исчерпал себя. Страна вступила в полосу событий, когда скрывать провалы уже невозможно, они очевидны всем: и обывателям, и политическому классу.

Речь сегодня может идти не о будущем Путина и его группы, а лишь о том, как изменить российскую модель таким способом, чтобы на свободу не вырвался хаос, угнездившейся в недрах «вертикали» (уже вышедшее из употребления слово»). Но можно заменить слово «хаос» другим словом – «гнилье». Что можно создать из навороченного верхушкой в стране гнилья? «Госкомпаний», «парламента», «телевидения» и т.п. Это все следует переделать. Все это никуда не годится.

Время Путина вышло.

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