Британия успешно испытала лазер, который уничтожает дроны
- 11.12.2024, 13:55
Лазерное оружие интегрировано в бронированную машину Wolfhound.
В Великобритании прошли первые успешные испытания высокоэнергетического лазерного оружия, установленного на бронетехнике.
Об этом сообщает Минобороны страны.
Сообщается, что новая система была протестирована на полигоне в Уэльсе, где британские солдаты 16-й Королевской артиллерии смогли точно уничтожать беспилотники с помощью мощного инфракрасного лазера.
Минобороны Британии объяснило, что лазерное оружие интегрировано в бронированную машину Wolfhound и оснащено системами отслеживания, обеспечивающими точность поражения в реальном времени.
Эта технология стала экономически эффективной альтернативой традиционным боеприпасам благодаря неограниченному запасу «боеприпасов» в виде энергии.
Прапорщик Мэтью Андерсон, руководитель испытаний, сообщил, что новая система есть однозначно важным дополнением к арсеналу британской армии.
Известно, что проект был реализован в сотрудничестве с промышленным консорциумом во главе с Raytheon UK. Разработка осуществляется в рамках правительственного плана усиления национальной безопасности, обеспечивая готовность Великобритании к предстоящим возможныv вызовам.
Министр обороны Мария Игл подчеркнула, что эта технология демонстрирует стремление Великобритании оставаться лидером в военных инновациях.
«Успешное испытание этой системы лазерного оружия - значительный шаг вперед в нашем развитии возможного будущего оборонного потенциала и демонстрирует британское инженерное совершенство», - заявила она.