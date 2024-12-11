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Британия успешно испытала лазер, который уничтожает дроны

  • 11.12.2024, 13:55
Британия успешно испытала лазер, который уничтожает дроны

Лазерное оружие интегрировано в бронированную машину Wolfhound.

В Великобритании прошли первые успешные испытания высокоэнергетического лазерного оружия, установленного на бронетехнике.

Об этом сообщает Минобороны страны.

Сообщается, что новая система была протестирована на полигоне в Уэльсе, где британские солдаты 16-й Королевской артиллерии смогли точно уничтожать беспилотники с помощью мощного инфракрасного лазера.

Минобороны Британии объяснило, что лазерное оружие интегрировано в бронированную машину Wolfhound и оснащено системами отслеживания, обеспечивающими точность поражения в реальном времени.

Эта технология стала экономически эффективной альтернативой традиционным боеприпасам благодаря неограниченному запасу «боеприпасов» в виде энергии.

Прапорщик Мэтью Андерсон, руководитель испытаний, сообщил, что новая система есть однозначно важным дополнением к арсеналу британской армии.

Известно, что проект был реализован в сотрудничестве с промышленным консорциумом во главе с Raytheon UK. Разработка осуществляется в рамках правительственного плана усиления национальной безопасности, обеспечивая готовность Великобритании к предстоящим возможныv вызовам.

Министр обороны Мария Игл подчеркнула, что эта технология демонстрирует стремление Великобритании оставаться лидером в военных инновациях.

«Успешное испытание этой системы лазерного оружия - значительный шаг вперед в нашем развитии возможного будущего оборонного потенциала и демонстрирует британское инженерное совершенство», - заявила она.

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