На трассе в Гомельской области грузовик сбил троих нетрезвых мужчин
- 19.12.2024, 3:13
Двое из них погибли.
Двое пешеходов погибли под колесами грузовика в Гомельской области, сообщили в пресс-службе МВД.
Происшествие случилось 18 декабря около 18.00 на 109-м километре трассы М10 граница РФ — Гомель — Кобрин. По предварительной информации, трое нетрезвых мужчин шли по проезжей части, когда их сбила «Газель», которой управлял 26-летний водитель.
В результате наезда 34-летний и 38-летний мужичины от полученных травм умерли на месте происшествия. Водитель грузовика и 31-летний пешеход не пострадали.
В МВД отметили, что пешеходы не были обозначены световозвращающими элементами.