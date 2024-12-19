ГУР раскрыло потери мобилизованных россиян в войне 2 19.12.2024, 15:57

4,454

Шокирующие цифры.

С 21 сентября 2022 года по 31 октября 2024 года армия России потеряла 98 641 мобилизованного солдата. Наибольшие потери понесла группировка войск «Центр» — 21 710 человек. Об этом 19 декабря пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Потери среди мобилизованных российских солдат понесли:

группировка войск «Центр» ВС РФ — 21 710 человек;

группировка войск «Запад» — 20 155 человек;

группировка войск «Восток» — 16 770 человек;

группировка войск «Юг» — 16 465 человек;

группировка войск «Днепр» — 10 449 человек;

группировка войск в Запорожской области — 10 120 человек;

группировка войск «Север» — 2972 человек.

Эти данные касаются только мобилизованных солдат и не учитывают потери среди контрактников, срочников, наемников и других регулярных силовых структур России, таких как ЧВК.

Причем разведка уточняет, что эти цифры приведены по подсчетам самих оккупантов.

Отметим, что российская власть скрывает реальное количество потерь среди своих войск, включая данные о погибших в рядах ЧВК и других вооруженных формирований.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com