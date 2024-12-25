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В российском Владикавказе в одном из торговых центров прогремели взрывы

  • 25.12.2024, 10:14
  • 3,776
В российском Владикавказе в одном из торговых центров прогремели взрывы

Погибла женщина.

В торговом центре «Алания Молл» в российском Владикавказе произошел взрыв, после которого начался сильный пожар. Об этом сообщает ASTRA.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло выехал к торговому центру. По его словам, на месте работают спасательные службы, там развернут оперативный штаб. Позже он сообщил, что погибла женщина. Еще одного человека госпитализировали.

Telegram-канал Shot утверждает, что на четвертом этаже торгового центра произошел взрыв бытового газа, после чего начался пожар на площади 800 квадратных метров.

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