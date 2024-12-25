Пассажирский самолет над Казахстаном сбила российская ПВО?7
- 25.12.2024, 18:30
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Опубликованы видео со странными отверстиями на фюзеляже самолета.
В Сети появились видеозаписи, на которых отчетливо видны отверстия на хвостовой части азербайджанского самолета, который выполнял рейс из Баку в Грозный и потерпел крушение в Казахстане в среду, 25 декабря.
Эту информацию распространил, в частности, российский Telegram-канал Baza. В сообщении отмечается, что отверстия напоминают повреждения, возникающие в результате обстрела или взрывов с использованием поражающих элементов.
Также украинский Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» опубликовал кадры самолета, указав, что Грозный, куда направлялся самолет, ранее подвергся атаке беспилотников.
Официально российские власти заявили, что самолет был вынужден изменить маршрут и приземлиться в Казахстан из-за тумана, который тогда наблюдался в Грозном.
Блогер и волонтер Сергей Стерненко предположил, что самолет мог быть поражен системой противовоздушной обороны России.
«Официальная версия — он не сел в Грозном из-за тумана. Но фактически в это время там работала российская ПВО, а сам аэропорт не закрыли», — отметил он.
Кроме того, по словам Стерненко, на фюзеляже самолета видны следы от попадания обломков, характерные для атак ракет ЗРК.
«Скорее всего, после повреждений самолет направился от Грозного в поисках другого места посадки, но упал», — подчеркнул он.
Телеграм-канал «Карты и стрелочки» отмечает, что отверстия на хвостовом оперении самолета похожи на воздействие поражающих элементов зенитной ракеты.
«В момент пролета над Каспийском, самолет шел на высоте в 9 км (достижимо для «Панцирь-С1»), а потом мог снизиться для захода на посадку. Он временно пропал с радаров в российском небе, а появился уже на подлете к Актау.
Выжившие пассажиры рассказывают о неких хлопках/взрывах снаружи самолета. К сожалению, пилоты погибли. Но они точно вели переговоры с диспетчерами. Скорее всего, не только с российскими. А значит, есть шанс, что подробности трагедии не будут скрыты. Повторюсь, пока не хочу что-то утверждать. Однако версия с ударом зенитной ракеты российской ПВО кажется мне очень вероятной», — пишет автор телеграм-канала.