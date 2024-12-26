Поступок властей РФ намекнул на причастность их ПВО к поражению самолета в Казахстане 6 26.12.2024, 8:19

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Молчание Кремля выглядит подозрительно.

Российские власти скрыли атаку дронов на Чечню, в ходе которой российская ПВО могла сбить пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Минобороны РФ и российские пропагандисты, регулярно отчитывающиеся о «героической работе» своей ПВО во время налетов дронов на российскую территорию, на этот раз набрали в рот воды и ничего не сказали о сегодняшней атаке беспилотников на Чечню.

Молчание Кремля выглядит весьма подозрительным с учетом появившегося в Сети видео со следами стрельбы из ЗРК на обшивке пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в казахстанском Актау.

«Агентство» обращает внимание, что спустя 10 часов после атаки дронов на Чечню российское Минобороны так и не сделало никаких заявлений на этот счет.

О налете дронов на кавказский регион не пишут и российские СМИ. Единственное упоминание об этом опубликовала Baza, сообщившая, что утром Грозный был атакован беспилотниками, поэтому там закрывали аэропорт.

Между тем в российских пабликах появилось заявление МЧС Чечни, которое утверждало, что «атака беспилотников на Грозный не фиксировалась».

Тем временем Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что «самолет дважды пытался зайти на посадку в Грозном, но его не пускали из-за атаки БПЛА».

По информации паблика, на третьем круге рядом с лайнером раздался взрыв. «Это могло быть средство ПВО. Известно, что в это время использовался «Панцирь», - сказано в сообщении.

Паблик публикует выдержки из стенограммы переговоров диспетчера из Грозного с экипажем самолета, которые подтверждают, что лайнеру не давали сесть в столице Чечни. Когда было принято решение лететь в Баку, пилот сообщил о сильном ударе.

«Правда, он сначала решил, что самолет столкнулся со стаей птиц. Потом у самолета стали отказывать управление и гидравлика», - говорится в сообщении.

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