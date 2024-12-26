Гиркин предсказал «мягкую капитуляцию» России 1 26.12.2024, 9:42

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Игорь Стрелков (Гиркин)

И победу Украины.

Экс-сотрудник ФСБ и а в настоящее время заключенный Игорь Стрелков (Гиркин) раскритиковал войну РФ, назвав ее «бестолковой», – он ожидает поражения Кремля.

Игорь Стрелков (Гиркин) не перестает критиковать «создавшую» его российскую власть, даже находясь в колонии, пишет «Диалог.UA».

Военный преступник, попавший в места лишения свободы на 4 года, заявил, что Украина и ее союзники в отличие от РФ готовы вести «тотальную войну до победного конца».

Об этом террорист, захватывавший Симферополь и Славянск в 2014 году, заявил в своем Telegram-канале.

Заключенный подчеркнул, что ВСУ продолжают наносить удары по нефтебазам и стратегическим предприятиям России от Орла до Казани и угрозы Владимира Путина их не останавливают.

«Никакие «Орешники» их не напугали», - признал бывший сотрудник ФСБ. Стрелков обвинил кремлевскую банду, Минобороны и армию РФ в неспособности вести тотальную войну и перебить канал поставки вооружений Украине. «Это выше их скромных сил», - убежден террорист.

Опальный офицер страны-оккупанта откровенно раскритиковал путинский способ ведения войны, заявив, что россияне устали от «бестолковой «СВО».

По его мнению, ВСУ будут продолжать наносить удары по России, оказывая на нее давление. «Наши власти либо мягко капитулируют, либо надорвутся», - предсказал Игорь Стрелков.

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