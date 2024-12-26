Предупреждение в Грозный? Аркадий Янковский

26.12.2024, 13:35

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Аркадий Янковский

Инцидент трудно объяснить исключительно случайностью.

Embraer азербайджанской авиакомпании сбит российскими ПВО.

Налицо усиленные попытки властей и всевозможных причастных ведомств представить эту трагедию как абсолютную случайность.

Однако, с учётом всей истории преступлений путинского режима, никак нельзя исключить и преднамеренность действий. Мы ведь хорошо помним подозрительные авто- и авиа-катастрофы в современной России…

Что, на самом ли деле, в данном случае, – была ошибка, или за этой трагедией стоит нечто большее, возможно связанное с внутренними политическими интригами – предстоит ещё узнать.

Вообще, сбитие иностранного гражданского самолета, особенно такого, который выполнял регулярный рейс, само по себе подозрительно даже для условий так называемой СВО. Обычно системы ПВО настроены безошибочно различать гражданские и военные воздушные объекты, хотя в принципе, конечно, можно говорить о технической ошибке, зная уровень профессионализма российских военных и надежность их вооружений.

Однако некоторые эксперты уже указывают на то, что инцидент трудно объяснить исключительно случайностью, и возникает лишь риторический вопрос: кто мог быть заинтересован в таком акте?

Связь этого инцидента с растущей нестабильностью вокруг фигуры Рамзана Кадырова вполне допустима, он давно находится под давлением силовиков и своих кремлёвских недругов. По многим разрозненным признакам Кадырову готовится замена на посту хозяина Чечни. Его здоровье вызывает вопросы, а его частое демонстративно отвязанное поведение раздражает верхушку путинской власти, да, наверное, и самого диктатора, всё больше и больше. Москве нужен более лояльный феодал, – без излишних амбиций и с гаремом меньшего размера!

Рамзан летает не на Embraer, а, кажется, на бизнес-джете Falcon.

Таком же, какой был у Пригожина…

Аркадий Янковский, kasparov.ru

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