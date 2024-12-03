Fox News: Трамп предлагал Канаде стать 51-м штатом 3.12.2024, 12:56

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А премьеру Трюдо — губернатором.

Избранный президент США Дональд Трамп в разговоре с премьером Канады Джастином Трюдо сказал — если 25%-ные торговые пошлины Вашингтона «убьют» канадскую экономику, то стране «стоит стать 51-м штатом» США.

Об этом сообщает издание Fox News со ссылкой на собственные источники.

По их словам, 29 ноября Трюдо без предупреждения прилетел в особняк Мар-а-Лаго во Флориде после того, как Трамп публично пригрозил ввести 25-процентные тарифы на торговлю с Канадой и Мексикой из-за якобы неспособности этих стран обуздать поток нелегальных иммигрантов и наркотиков, которые хлынули в США.

Fox News приводит слова двух людей, слышавших дискуссию двух политиков. Трамп, несмотря на показное радушие и гостеприимство, был очень прям, когда речь зашла о том, чего он хочет от премьера Канады.

Избранный президент заявил Трюдо, что Канада не справляется с охраной границы США, пропуская через нее большое количество наркотиков и людей, в том числе нелегальных иммигрантов из более чем 70 стран, сообщили источники.

Затем Трамп заговорил о торговом дефиците США с Канадой, который, по его оценке, составляет более $100 млрд.

Избранный президент США заявил Трюдо — если Канада не сможет решить пограничные проблемы и устранить торговый дефицит, то он введет 25-процентные тарифы на все канадские товары в первый же день после своей инаугурации в январе 2025 года, сообщает Fox News.

Трюдо в ответ сказал Трампу, что такая мера он «полностью убьет канадскую экономику». Тот якобы выпалил — значит, «ваша страна не сможет выжить, если не будет обдирать США на сумму в $100 млрд?»

Затем, по словам источников, Трамп прямо предложил Трюдо сделать Канаду 51-м штатом США — на что тот и другие присутствующие при встрече нервно рассмеялись.

Но Трамп продолжал развивать мысль — и сказав Трюдо, что тот смог бы «стать губернатором 51-го штата». А если канадский премьер не сможет выполнить трамповский список требований — не ущемляя при этом интересы США в торговле, то, возможно, Канаде действительно стоит стать штатом или двумя штатами, а Трюдо — губернатором, резюмировал избранный президент.

Хотя, по словам источников Fox News, предложения Трампа вызвали сильный смех, избранный президент США явно дал понять Трюдо, что ожидает перемен к лучшему к 20 января 2025 года — дню своей инаугурации.

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