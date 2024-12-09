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Белорусским шахматистам продлили нейтральный статус

  • 9.12.2024, 15:39
Белорусским шахматистам продлили нейтральный статус

Они смогут выступать на международных соревнованиях, но исключительно под флагом FIDE.

Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение о продлении нейтрального статуса белорусских и российских спортсменов до 1 января 2026 года.

Теперь шахматисты двух стран смогут продолжить выступление на международных соревнованиях, но исключительно под флагом FIDE.

«Совет FIDE одобрил продление использования флага FIDE белорусскими и российскими шахматистами. Согласно этому решению, российским и белорусским шахматистам, выступающим в настоящее время под флагом FIDE, разрешено продолжать играть под ним до 1 января 2026 года», – сказано в пресс-релизе организации.

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