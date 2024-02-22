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В Швейцарии создана группа для контроля за соблюдением санкций против Лукашенко

  • 22.02.2024, 11:20
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В Швейцарии создана группа для контроля за соблюдением санкций против Лукашенко

Подробности.

Специальная группа для контроля за соблюдением санкций против режимов Лукашенко и Путина создана в Швейцарии, сообщил официальный представитель Госсекретариата экономики (SECO) этой страны Фабиан Майенфиш.

«Чтобы усилить соблюдение финансовых санкций, SECO решил создать специальную группу по «расследованию и правоприменению», — цитирует чиновника ТАСС.

По его словам, среди прочего группа будет заниматься «уголовным производством в связи с применением санкций и их исполнением, следственными действиями в связи с возможными нарушениями санкций и анализом отношений собственности и контроля сложных структур компаний».

«В SECO поступило в общей сложности около 230 сообщений о подозрительных случаях. Это привело к 47 уголовным производствам. Из них 29 разбирательств на данный момент юридически завершены. Вынесено 20 постановлений о прекращении дел, а в девяти случаях речь идет о наложении штрафов», — сказал Майенфиш.

17 августа 2023 года Швейцария присоединилась к пакету санкций против режима Александра Лукашенко, введенному ЕС к третьей годовщине сфальсифицированных президентских выборов. Ранее это государство принимало на себя обязательства по другим европейским санкциям.

К 24 февраля 2024 года — второй годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину — Евросоюз анонсировал введение 13-го пакета санкций против России, в который войдет ряд физических и юридических лиц Беларуси.

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