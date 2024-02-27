«Карасей можно с крыльца ловить»: белорус показал «Полесское море» 1 27.02.2024, 9:56

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Мощное видео удивило зрителей.

Пользователь TikTok из Мозыря показал, во что превратился тренировочный пункт для гребли на байдарках за последние несколько дней. Его ролик набрал более 300 тыс. просмотров и сотни комментариев.

«Хорошо, что я дня 4 назад убрал доски и трапики с понтонов. Говорят, что будет спад, но лучше сберечь свое имущество», — рассказал автор видео.

Подъем уровня воды пользователь Tik-Toka с ником zhila_den зафиксировал на видео в течении недели. По его словам за сутки Припять прибавляет 3 сантиметра в высоту и это не предел.

На видео за 26 февраля видно, как река затопила дорогу и тренировочную площадку, снесла понтон и поднялась выше по ступенькам. Пользователи соцсети в шоке.

«Мощное видео. Затопило все что можно» — высказался один из комментаторов.

«Главное чтобы мороз не ударил -20, а вода спадет»— поделился своими опасениями другой пользователь.

«И это ж только февраль», — отметил еще один.

Кто-то даже назвал явление «полесским морем» и «мозырской Венецией». Некоторые белорусы были на позитиве: «Зато карасей можно с крыльца ловить», «Какова красота, рыба будет».

Тем временем до опасного уровня в 500 сантиметров остается совсем немного. Мозырские спасатели контролируют ситуацию с паводком — писало местное издание «Moзырь.NEWS».