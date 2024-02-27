«Карасей можно с крыльца ловить»: белорус показал «Полесское море»1
- 27.02.2024, 9:56
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Мощное видео удивило зрителей.
Пользователь TikTok из Мозыря показал, во что превратился тренировочный пункт для гребли на байдарках за последние несколько дней. Его ролик набрал более 300 тыс. просмотров и сотни комментариев.
@zhila_den #паводок #февраль #мозырь #2024 #припять @Мозырь, Беларусь ♬ оригинальный звук - Денис
«Хорошо, что я дня 4 назад убрал доски и трапики с понтонов. Говорят, что будет спад, но лучше сберечь свое имущество», — рассказал автор видео.
Подъем уровня воды пользователь Tik-Toka с ником zhila_den зафиксировал на видео в течении недели. По его словам за сутки Припять прибавляет 3 сантиметра в высоту и это не предел.
На видео за 26 февраля видно, как река затопила дорогу и тренировочную площадку, снесла понтон и поднялась выше по ступенькам. Пользователи соцсети в шоке.
«Мощное видео. Затопило все что можно» — высказался один из комментаторов.
@zhila_den #паводок #февраль #мозырь #2024 #припять ♬ оригинальный звук - Денис
«Главное чтобы мороз не ударил -20, а вода спадет»— поделился своими опасениями другой пользователь.
«И это ж только февраль», — отметил еще один.
Кто-то даже назвал явление «полесским морем» и «мозырской Венецией». Некоторые белорусы были на позитиве: «Зато карасей можно с крыльца ловить», «Какова красота, рыба будет».
Тем временем до опасного уровня в 500 сантиметров остается совсем немного. Мозырские спасатели контролируют ситуацию с паводком — писало местное издание «Moзырь.NEWS».