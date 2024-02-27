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«Карасей можно с крыльца ловить»: белорус показал «Полесское море»

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  • 27.02.2024, 9:56
  • 7,042
«Карасей можно с крыльца ловить»: белорус показал «Полесское море»

Мощное видео удивило зрителей.

Пользователь TikTok из Мозыря показал, во что превратился тренировочный пункт для гребли на байдарках за последние несколько дней. Его ролик набрал более 300 тыс. просмотров и сотни комментариев.

@zhila_den #паводок #февраль #мозырь #2024 #припять @Мозырь, Беларусь ♬ оригинальный звук - Денис

«Хорошо, что я дня 4 назад убрал доски и трапики с понтонов. Говорят, что будет спад, но лучше сберечь свое имущество», — рассказал автор видео.

Подъем уровня воды пользователь Tik-Toka с ником zhila_den зафиксировал на видео в течении недели. По его словам за сутки Припять прибавляет 3 сантиметра в высоту и это не предел.

На видео за 26 февраля видно, как река затопила дорогу и тренировочную площадку, снесла понтон и поднялась выше по ступенькам. Пользователи соцсети в шоке.

«Мощное видео. Затопило все что можно» — высказался один из комментаторов.

@zhila_den #паводок #февраль #мозырь #2024 #припять ♬ оригинальный звук - Денис

«Главное чтобы мороз не ударил -20, а вода спадет»— поделился своими опасениями другой пользователь.

«И это ж только февраль», — отметил еще один.

Кто-то даже назвал явление «полесским морем» и «мозырской Венецией». Некоторые белорусы были на позитиве: «Зато карасей можно с крыльца ловить», «Какова красота, рыба будет».

Тем временем до опасного уровня в 500 сантиметров остается совсем немного. Мозырские спасатели контролируют ситуацию с паводком — писало местное издание «Moзырь.NEWS».

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